Continua la "battaglia" di Deianira Marzano contro un protagonista storico di Uomini e donne. Dopo aver condiviso sul web tutte le segnalazioni che le arrivano su Riccardo Guarnieri e su quello che farebbe lontano dai riflettori con giovani ragazze, l'esperta di Gossip napoletana si è esposta per contestare la presenza del cavaliere nel cast di un programma che ha l'obiettivo di far trovare l'amore a chi è single.

Secondo l'influencer, infatti, il tarantino frequenterebbe almeno una persona esterna al parterre, anche se in tv corteggia le dame e si intromette nelle frequentazioni della ex Ida.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

L'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne è iniziata da circa tre settimane: anche se il debutto su Canale 5 avverrà il 19 settembre, è dallo scorso 30 agosto che sono in corso le registrazioni delle nuove puntate.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios in questo periodo, riguardano soprattutto Riccardo e i suoi tentativi di approccio sia con nuove protagoniste che con dame storiche del cast.

Inizialmente, infatti, Guarnieri ha cercato di sedurre Federica Aversano, neo tronista e vecchia conoscenza di Matteo Ranieri. Quando ha saputo che per poter corteggiare la ragazza avrebbe dovuto lasciare il posto fisso nel parterre, allora il pugliese ha fatto dei passi indietro e ha rinunciato.

Gli scontri con la ex a Uomini e Donne

Gli spoiler delle registrazioni di Uomini e Donne che ci sono state a settembre, invece, fanno sapere che Riccardo è tornato a interagire con Ida. I due ex fidanzati hanno soprattutto litigato al rientro dalle vacanze: Platano non ha apprezzato il fatto che Guarnieri si intromettesse in tutte le sue nuove conoscenze.

Dopo un momento di tenerezza voluto da Maria De Filippi (la conduttrice ha chiesto alla dama di elencare i pregi del cavaliere, che si è commosso e l'ha voluta abbracciare), lo scorso lunedì i due hanno ripreso a discutere animatamente e senza arrivare a nulla.

A un certo punto, però la bresciana ha preso in mano le redini della situazione e ha detto chiaramente che non ne vuole più sapere dell'ex fidanzato, che non tornerà mai più con lui.

I presenti hanno raccontato che Ida è apparsa decisa e irremovibile nel palesare questa sua nuova consapevolezza, cosa che ha spiazzato sia loro che lo stesso Riccardo.

Gli avvistamenti fuori da Uomini e Donne

Di Riccardo Guarnieri, però, non si parla solo per quello che fa negli studi di Uomini e Donne. Da mesi (ovvero per tutta l'estate e ancora oggi che il programma è ricominciato), il pugliese è al centro del gossip per delle foto che i curiosi gli fanno di nascosto quando è in dolce compagnia.

Il giorno successivo alle ultime riprese del dating-show, ad esempio, il cavaliere è stato paparazzato all'aeroporto di Fiumicino mentre faceva colazione con una ragazza mora che, secondo alcuni, sarebbe la stessa con cui è stato avvistato in vacanza svariate volte.

Tra i detrattori del protagonista del Trono Over, c'è anche Deianira, che qualche ora fa ha commentato così l'ennesimo articolo sul comportamento del tarantino davanti alle telecamere di Canale 5: "Arrivano duemila segnalazioni e foto e lui cerca l'anima gemella in tv".

L'influencer Marzano, dunque, si è chiesta indirettamente come mai Maria De Filippi non faccia mai alcun accenno alle immagini che ritraggono Riccardo insieme a una giovane che frequenterebbe da tanto tempo, quella che secondo alcuni sarebbe la sua ultima fiamma.

Se fosse legato a qualcuno di esterno al parterre, infatti, Guarnieri dovrebbe lasciare la trasmissione perché avrebbe raggiunto l'obiettivo di trovare l'amore.