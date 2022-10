L'appuntamento tv con Uomini e donne prosegue nel corso del mese di novembre: le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che si continuerà a parlare delle vicende che vedono coinvolti Ida, Riccardo e Alessandro.

A destare particolare attenzione sarà l'annuncio di Riccardo che, di punto in bianco, rivelerà di voler abbandonare la trasmissione in maniera definitiva.

Spazio anche alle novità legate alla tronista Lavinia la quale si ritroverà a fare i conti con un inaspettato rifiuto in studio.

Ida, Riccardo e Alessandro al centro delle nuove puntate di Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del mese di novembre rivelano che Ida e Alessandro continueranno ad essere protagonisti dello show dopo aver scelto di riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Tra i due, però, non mancheranno i continui battibecchi che li metteranno l'uno contro l'altro e in particolar modo verrà fuori che forse il cavaliere non ha ancora chiuso definitivamente con la sua ex Roberta Di Padua.

Ecco perché, seguendo il consiglio di Maria De Filippi, i due decideranno di darsi la possibilità di un ultimo confronto in studio al quale seguirà anche un ballo.

Tanto basterà per mandare in tilt la dama siciliana: Ida andrà su tutte le furie, al punto da lasciare lo studio del programma Mediaset.

Riccardo 'incastrato' da Maria: anticipazioni Uomini e donne novembre

Anche in questo caso sarà Maria De Filippi a prendere la parola e a far ragionare la dama siciliana, sempre più protagonista delle vicende del trono over.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che durante il confronto tra i due si intrometterà anche Riccardo che, ad un certo punto, annuncerà di voler abbandonare la trasmissione.

Il cavaliere uscirà dallo studio piuttosto infuriato e rivelerà di aver preso la decisione di abbandonare in maniera definitiva il talk show di Canale 5.

Sarà Maria De Filippi, però, a "incastrare" Riccardo: la conduttrice senza troppi giri di parole ammetterà che, secondo lei, Riccardo ha queste reazioni perché è ancora innamorato di Ida e non vuole ammetterlo.

Lavinia viene rifiutata: anticipazioni Uomini e donne novembre

Occhi puntati anche su Lavinia che, nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne di novembre, sarà protagonista di un'esterna col corteggiatore Alessio Campoli. Tra i due si verrà a creare una perfetta alchimia e un ottimo feeling ma quando saranno in studio per commentare l'esterna, il giovane corteggiatore rifiuterà la tronista.

Lavinia farà i conti col rifiuto di Alessio, il quale annuncerà di voler eliminarsi dalla trasmissione perché non ha gradito il carattere mostrato dalla tronista in esterna. Una decisione che scatenerà non poche polemiche, dato che Alessio verrà attaccato e accusato di non aver avuto il coraggio di dire che non gli era piaciuta la tronista.