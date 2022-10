Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap opera di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 31 ottobre svelano nuovi colpi di scena. Occhi puntati su Marina, la quale sembrerà essere a un passo dalla liberazione, tuttavia alla fine non riuscirà a convincere il suo ex marito a lasciarla andare.

Upas, spoiler 31 ottobre: Giordano vuole essere liberata

Nel corso della puntata di Upas che andrà in onda il 31 ottobre sarà dato ampio spazio alle vicende della signora Giordano. La storia della prigionia di Marina risulta essere l'argomento principale delle ultime settimane.

La donna è da giorni vittima della furia del suo ex marito. Rosato, infatti, non ha retto al fatto che Marina si sia riconciliata con Roberto. Questa delusione ha fatto emergere un lato oscuro di Fabrizio. Del resto l'uomo non ha mai nascosto i suoi segni di squilibrio mentale, dato che in passato ha avuto problemi con l'alcool e con la gestione della rabbia. Tuttavia, quella emersa negli ultimi giorni sembrerebbe una sorta di "follia" generata da un'ossessione nei confronti di Marina.

La donna è ormai da giorni vittima delle sue angherie e deve sopportare non solo di stare rinchiusa ma anche di essere legata a un letto. Pertanto nel corso della puntata del 31 ottobre, la donna cercherà di convincere Rosato a lasciarla libera.

Un posto al sole, anticipazioni 31/10: Rosato ad un passo dal liberare la sua ex moglie

Le anticipazioni relative alla puntata del 31 ottobre rivelano che Marina cercherà di convincere il suo carceriere a lasciarla andare. Inizialmente Fabrizio sembrerà deciso a liberare la sua ex moglie.

A un certo punto, però, succederà qualcosa (non ancora specificato dalle anticipazioni) che farà andare tutto a monte.

Dunque la prigionia di Marina per mano di Rosato non terminerà.

Upas, puntata del 31 ottobre: Alberto spaventerà i bambini

Nel corso della puntata del 31 ottobre di Un posto al sole sarà dato spazio anche a delle vicende decisamente più leggere. I bambini di Palazzo Palladini - in occasione della notte di Halloween - saranno alle prese con una caccia al fantasma, convinti che ce ne sia uno nei dintorni.

Ben presto si imbatteranno in una persona molto informata sulle vicende del palazzo. Si tratta di Alberto, il quale avrà una brillante quanto inquietante idea per spaventare i bambini. L'uomo li terrorizzerà non poco, raccontando loro delle storie riguardo ai fantasmi presenti a Palazzo Palladini.