Uomini e donne sta per ripartire con le nuove puntate inedite in onda su Canale 5. Le anticipazioni che arrivano dalle prime registrazioni di questa stagione 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio per la presenza in studio della coppia composta da Ida e Riccardo, i quali torneranno a tenere banco con le loro tormentate vicende.

Spazio anche al ritorno di una presenza ormai "storica" del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi: trattasi della dama torinese Gemma Galgani, anche lei pronta ancora una volta a mettersi in gioco per cercare il grande amore della sua vita.

Ida e Riccardo ai ferri corti: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove puntate di Uomini e donne è in programma dal 20 settembre in poi su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che per Ida e Riccardo arriverà il momento di rivedersi di nuovo in studio, dopo un'estate da single dove le loro trade si sono separate.

In studio non mancheranno i confronti serrati tra i due ex fidanzati anche se, alla fine, entrambi decideranno di dare una svolta importante al loro percorso.

Ida ad esempio, deciderà di concedere una seconda chance ad un altro suo ex fidanzato: trattasi del cavaliere Alessandro.

Riccardo, invece, si farà avanti con la nuova tronista Federica Aversano, confessando apertamente di essere interessato a lei e di volersi mettere in gioco per conoscerla meglio.

Ida bacia il suo ex Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

I colpi di scena non mancheranno: le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che tra Ida e Alessandro ci saranno delle nuove esterne dove scatterà anche un bacio tra i due ma poi, alla fine, decideranno di chiudere la loro frequentazione.

Riccardo, invece, farà un passo indietro nei confronti di Federica quando la tronista gli chiederà di abbandonare la postazione del trono over e correre il rischio accettando di mettersi in gioco assieme agli altri corteggiatori che sono in studio per lei.

Insomma, una situazione intricata quella tra Ida e Riccardo, al punto che tra i due si intrometterà anche la padrona di casa.

Riccardo in lacrime per Ida: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Maria De Filippi proverà a far ragionare i due ex fidanzati e, in una delle nuove puntate di questa edizione, chiederà ad Ida di elencare quelli che sono i pregi di Riccardo.

Le parole della dama siciliana porteranno Riccardo a scoppiare in lacrime, a conferma del fatto che il sentimento tra i due non sarebbe ancora svanito del tutto.

Spazio anche alle nuove vicende di Gemma Galgani: la dama torinese sarà nuovamente in studio per cercare la sua anima gemella e, nel corso delle prime registrazioni di questa edizione, si sono presentati diversi cavalieri intenzionati a conoscerla.

Per Gemma non mancheranno i consueti battibecchi con la sua nemica Tina Cipollari: anche quest'anno le due donne si ritroveranno ai ferri corti in studio, in particolar modo dopo che l'opinionista punzecchierà la dama torinese perché non si è sottoposta a nuovi interventi di chirurgia nel corso dell'estate appena trascorsa.

Pinuccia confermata nel parterre over: anticipazioni U&D

Tra i volti confermati spicca anche quello della dama Pinuccia, ormai entrata a far parte della schiera dei volti del trono over.

Anche per lei non mancheranno le frecciatine da parte di Tina anche se Pinuccia, nel corso delle prime puntate di questa edizione preciserà che quest'anno non ha intenzione di litigare con gli altri.

La promessa sarà mantenuta oppure ben presto si ritroverà sul piede di guerra con Tina? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione.