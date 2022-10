Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 14 ottobre rivelano che c'è stato spazio in primis per le vicende della coppia composta da Ida e Alessandro, i quali hanno monopolizzato l'attenzione per buona parte delle riprese di questo venerdì pomeriggio.

Le polemiche in studio non sono mancate e, anche questa volta, Roberta non ha perso occasione per dire la sua e punzecchiare il suo ex Alessandro.

Ida ci riprova ancora con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne registrazione 14 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni tratte da questa nuova registrazione del talk show di Maria De Filippi, divulgate dalla pagina Instagram "Uomini e donne classico e over", rivelano che Ida e Alessandro hanno catalizzato l'attenzione in studio con il racconto della loro nuova frequentazione.

I due, infatti, hanno scelto di riprovarci per l'ennesima volta dopo che la dama siciliana ha chiuso definitivamente con il suo ex Riccardo.

Tuttavia, nel corso del loro confronto in studio non sono mancate le discussioni: tra i due, infatti, si sono ripresentate le stesse problematiche che in passato Ida aveva già avuto con Riccardo, prima che arrivassero all'addio definitivo.

Roberta mette in dubbio Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 14 ottobre rivelano che Roberta Di Padua non ha perso occasione per dire la sua in studio.

La dama si è unita alla discussione e ha ammesso che non crede affatto in questo amore di Alessandro nei confronti di Ida Platano.

In tal modo, quindi, ha messo in dubbio questo ritorno di fiamma tra Ida e il suo ex.

Occhi puntati anche sul trono classico: gli spoiler di questa settimana rivelano che Federica Aversano ha scelto di andare a riprendersi il corteggiatore Federico, dopo che quest'ultimo si era eliminato nella registrazione precedente.

Lavinia, invece, è stata protagonista di una nuova esterna con Alessio: tra i due non sono mancate le discussioni.

Inizio da record per Uomini e donne 2022/2023: è subito boom di ascolti per Maria De Filippi

Insomma i nuovi appuntamenti di Uomini e donne, in onda tra fine ottobre e novembre su Canale 5, si preannunciano densi di sorprese e colpi di scena per tutti gli appassionati del programma di Maria De Filippi che tutti i giorni non perdono le varie vicende dei protagonisti del trono classico e over in tv.

Il primo mese di messa in onda del talk show è stato a dir poco trionfante dal punto di vista auditel, con una media di oltre 2,6 milioni di spettatori al giorno e uno share che ha raggiunto la soglia del 26%.

Numeri che, fin dalla prima puntata, hanno permesso alla conduttrice di confermare la sua leadership sul pubblico del pomeriggio, staccando nettamente la concorrenza Rai.