Si è da poco conclusa una nuova registrazione di Uomini & Donne: Maria De Filippi, infatti, venerdì 14 ottobre ha condotto il primo dei due appuntamenti con il suo dating-show previsti per questo weekend. Le anticipazioni che ha riportato il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, fanno sapere che in studio Ida è stata ancora al centro dell'attenzione per le sue conoscenze, l'ultima in ordine di tempo con l'ex Alessandro.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Dopo quasi una settimana di pausa, il cast di U&D si è riunito all'interno degli studi Elios per dare vita alla prima delle due registrazioni previste per questo weekend di metà ottobre.

Venerdì 14, dunque, i protagonisti dei troni Over e Classico hanno aggiornato il pubblico su quello che è successo nei giorni scorsi.

Sui social network stanno cominciando a circolare le prime anticipazioni della puntata che Maria De Filippi ha condotto nel pomeriggio: il blogger Pugnaloni ha condiviso con i propri follower gli spoiler di alcune delle tante cose che sono accadute a Cinecittà nelle ore precedenti.

Occhi puntati sul "quartetto" Ida-Alessandro-Riccardo-Roberta, lo stesso che solo sette giorni fa ha regalato colpi di scena, incroci inaspettati e scontri che potevano sfociare anche in una rissa.

Le novità sui personaggi 'cult' di U&D

Soltanto venerdì e sabato scorso, i quattro protagonisti di U&D appena citati hanno intrecciato i loro percorsi: Ida e Alessandro hanno confermato di volersi frequentare ancora per capire se può nascere l'amore, Roberta e Riccardo sono usciti a cena insieme.

Le anticipazioni dell'ultima puntata che è stata registrata prima del ritorno in studio di oggi, 14 ottobre, fanno sapere che Guarnieri e Di Padua hanno raccontato di aver trascorso una bellissima serata insieme e di essersi anche baciati.

Al rientro davanti alle telecamere, però, i due hanno detto di non volersi dare un'altra possibilità (sono già stati una coppia una paio d'anni fa), e la dama ha inveito contro Vicinanza quando gli ha sentito dire che mentre si conoscevano lei gli sarebbe saltata addosso più volte.

Chi era presente a queste riprese, ha detto che la romana è arrivata quasi al punto di mettere le mani addosso al cavaliere napoletano, ma Gianni Sperti è intervenuto e ha evitato il peggio.

Anche oggi si è parlato a lungo delle incomprensioni che ci sono tra Ida e Alessandro (che ricordano quelle che lei aveva con Riccardo ai tempi della loro relazione); Roberta è intervenuta per dire che non crede al sentimento del partenopeo per la collega di parterre.

Triangoli amorosi tra i volti più amati di U&D Over

Una critica che tanti hanno rivolto a Riccardo e a Roberta, è stata quella di essere usciti insieme solo per fare un dispetto ai rispettivi ex che si stanno rifrequentando da un paio di settimane.

Ida e Alessandro, però, non si sono lasciati turbare dalla notizia che Guarnieri e Di Padua si sono baciati e hanno portato avanti il loro ritrovato rapporto.

Per quanto riguarda Gemma, gli ultimi aggiornamenti fanno sapere che la conoscenza con Roberto vive di alti e bassi: anche se è molto presa, la torinese fatica ad accettare che il cavaliere che le piace voglia uscire anche con altre signore del parterre.

Sul fronte giovani continuano le esterne e tutti i tronisti, fatta eccezione per Federica Aversano, hanno dato il loro primo bacio.

La napoletana, invece, è più diffidente dei colleghi e ancora non ha trovato il corteggiatore giusto col quale lasciarsi andare a qualche tenera effusione: la speranza dei fan, è che possa farlo al più presto anche per sbloccare un percorso che sembra in stallo da oltre un mese.