Lunedì 26 settembre inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne. Protagonista indiscussa Ida Platano, che riallaccerà i rapporti con l'ex Alessandro Vicinanza, arrivando anche a baciarlo. Questo ritorno di fiamma scatenerà l'ira di Armando, mentre Gemma verrà scaricata da Didier, il cavaliere giunto nelle scorse puntate per lei.

U&D, ritorno di fiamma tra Ida e Alessandro: scatta il bacio

Uomini e donne è tornato su Canale 5 dopo la lunga pausa estiva e subito gli ascolti hanno premiato il programma di Maria De Filippi. Subito le dinamiche del Trono Over hanno attirato l'attenzione dei telespettatori e così sarà anche nella settimana che sta per iniziare.

Nelle puntate in onda dal 26 al 30 settembre, verrà mandata in onda l'ultima parte della registrazione avvenuta il 31 agosto, per poi proseguire con quelle registrate i primi di settembre. In particolare si vedrà un ritorno di fiamma tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano. I due usciranno in esterna e si baceranno. Sarà una sorpresa anche per il pubblico, visto che nella scorsa stagione i due non si erano lasciati proprio in buoni rapporti.

Armando attacca Ida e Alessandro nelle prossime puntate di U&D

Scorrendo le anticipazioni, in queste nuove puntate di Uomini e donne, la scelta di Ida di dare una seconda chance ad Alessandro, non piacerà per nulla ad Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo si scaglierà in primis contro la dama bresciana.

Poi se la prenderà con il giovane Alessandro. Tra i due cavalieri lo scontro sarà molto acceso e non sarà l'unico. Dando uno sguardo a ciò che è già stato registrato infatti, i due litigheranno furiosamente anche nelle puntate seguenti. Ci sarà spazio anche per fare la conoscenza dei due nuovi tronisti, Federico Dainese e Federico Nicotera.

U&D, settimana 26-30 settembre: Didier scarica Gemma Galgani

Sempre nelle puntate in onda in questa ultima settimana di settembre, non giungeranno buone notizie riguardo a Gemma Galgani. La dama torinese infatti, uscirà in esterna con il cavaliere Didier, il signore giunto per lei nelle scorse puntate. Ebbene, si scoprirà che i due si saranno pure baciati ma, a sorpresa, in studio il signor Didier deciderà di chiudere la conoscenza.

Insomma, il cavaliere pianterà in asso Gemma, la quale si ritroverà nuovamente sola. Sempre parlando di Ida e Alessandro, il loro ritorno di fiamma non durerà a lungo. A pochi giorni di distanza dal loro riavvicinamento, pare che i due decideranno di chiudere per l'ennesima volta. Spazio dunque per il confronto a centro studio per questi due protagonisti di Uomini e donne. Confronto in cui si intrometteranno nuovamente terze persone. Le anticipazioni parlano di nuovo di Armando, a cui si aggiungerà Riccardo Guarnieri.