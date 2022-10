Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che ci saranno importanti novità per Nunzio e Chiara. A quanto pare quest'ultima si appresterà a lasciare Napoli da sola per intraprendere un percorso di disintossicazione dalla cocaina. Nel frattempo, il figlio di Franco soffrirà molto per questo addio, tuttavia il ragazzo troverà in Rossella una valida spalla su cui piangere. Tale rapporto di tenera amicizia finirà per farsi sempre più intenso portando i due ad avvicinarsi sempre di più, mentre Riccardo ovviamente non starà a guardare.

Un posto al sole, anticipazioni ottobre: Chiara lascia Napoli

Chiara (Alessandra Masi) sta vivendo un periodo molto particolare della sua vita. Nell'arco di un brevissimo lasso di tempo, quest'ultima ha dovuto affrontare una pessima notizia come la condanna per la morte di suo padre, ma anche ricevere la proposta di matrimonio da parte di Nunzio (Vladimir Randazzo).

A quanto pare la ragazza si accingerà a riprendere in mano le redini della sua vita, tuttavia c'è qualcosa che ha l'assoluta priorità. La giovane Petrone infatti deciderà di accettare la proposta del suo fidanzato e si preparerà a partire per iniziare il suo percorso di disintossicazione presso un centro specializzato, che si trova però fuori dalla Campania.

Non è chiaro quanto la ragazza dovrà allontanarsi ma sta di fatto che dovrà sicuramente lasciare Napoli e stavolta sarà da sola. Nunzio infatti non potrà stare accanto alla fidanzata in questa fase così delicata.

Un addio struggente

Non ci sono notizie relative al matrimonio tra i due ragazzi, non è chiaro quindi se i due affretteranno i tempi con una cerimonia lampo o se decideranno più probabilmente di rimandare il tutto.

Sta di fatto che presto la coppia si troverà costretta a separarsi. Prima dell'addio però Nunzio chiederà a Rossella di aiutarlo a trovare un regalo che sia indimenticabile per la sua ragazza.

In seguito giungerà quindi il momento della partenza di Chiara e le anticipazioni parlano di un addio struggente che devasterà Nunzio.

Il ragazzo resterà da solo anche se potrà contare sulla sua amica Ross.

Nunzio e Rossella si avvicinano

I fan hanno ipotizzato, da tempo, una relazione tra Nunzio e Rossella e forse ora che Chiara è partita i tempi potrebbero essere maturi. A quanto pare, nei prossimi episodi i due si avvicineranno sempre di più mentre Riccardo non vedrà di buon occhio questa amicizia, a suo avviso eccessivamente morbosa.

Occhio al carattere fumantino del medico perché potrebbe portarlo a scontrarsi con Nunzio, in un momento di gelosia. Lo scatto di ira del medico potrebbe però avere effetti catastrofici sulla sua relazione spingendo Ross tra le braccia del suo "rivale".