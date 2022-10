A confermare la fine della relazione con Ciprian, dopo aver negato pubblicamente la crisi nel tentativo di tenerla nascosta ai fan, è stata Andrea Nicole Conte pochi giorni fa, affermando di dover dare la notizia che non avrebbe mai voluto dare. Adesso, a distanza di pochi giorni, l'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista rilasciata a Fanpage. Andrea Nicole ha svelato di essere arrabbiata con se stessa per essere stata 'cieca' e non aver visto quello che era evidente, ma ha anche aggiunto che il suo più grande desiderio resta quello di diventare madre.

Dalla scelta Uomini e Donne alla rottura

'Il mio intento era davvero quello di trovare una persona', ha esordito Andrea Nicole nella sua intervista a Fanpage, ammettendo di essere stata serena con Ciprian, ma poi qualcosa è cambiato. Conte ha ripercorso velocemente con la giornalista la sua relazione con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne. Per Ciprian, lei si è trasferita a Roma, mettendo in pausa la sua vita però, poi, alcuni avvenimenti di cui preferisce non parlare, hanno cambiato le carte in tavola. 'Non c’erano più i presupposti per continuare', ha detto Andrea Nicole, che ha tentato a lungo di negare la crisi per tutelare la coppia.

'Per come sono andate a finire le cose, è come se ci avessero sputato sopra', ha dichiarato l'ex tronista dalle cui parole pare seriamente delusa in primis se stessa.

Infatti, Andrea Nicole ha aggiunto di essere stata cieca nel non vedere alcune evidenze, e che se si sente certa, anche adesso che la storia è giunta al capolinea, che Ciprian ha avuto sempre interesse sincero nei suoi riguardi.

Il desiderio di maternità di Andrea Nicole

Poi, Andrea Nicole ha voluto rendere pubblica la rottura per restare in linea con i suoi principi di onestà, perché adesso non ha più nulla da nascondere.

'Non ci sarà mai da parte mia l'intenzione di screditarlo', ha poi aggiunto la giovane specificando di essersi ricolta ad una psicologa per superare la situazione che l'ha portata a perdere tanto peso e perfino i capelli per via del forte crollo emotivo vissuto. 'Questo è un periodo di ripresa psicofisica', ha poi confessato Andrea Nicole che ha deciso di tornare a Milano dalla sua famiglia.

L'ex tronista ha precisato che ad oggi la sua paura è quella di restare sola, anche perché tra le lacrime ha ammesso che il suo desiderio più grande resta quello di diventare una moglie e una mamma. 'Per me è questa la felicità', ha detto la giovane, che ha il rammarico di vivere in un paese in cui anche per adottare occorre la presenza di un uomo.