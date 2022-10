Si è appena conclusa una nuova registrazione di Uomini & Donne. Il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che in studio ci sono stati accesi scontri tra i "soliti noti", a partire dagli ex Ida e Riccardo. La dama continua a frequentare Alessandro ma si "ingelosisce" quando scopre che il pugliese sta risentendo Gloria. In un filmato poi sono state racchiuse le critiche che Guarnieri e Di Padua hanno rivolto alla coppia Vicinanza-Platano, sempre più messa alla prova dagli atteggiamenti del cavaliere tarantino.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Lunedì 24 ottobre è stata registrata una nuova puntata di U&D.

Le anticipazioni fanno sapere che i protagonisti sono stati ancora una volta Ida, Riccardo, Alessandro e Roberta.

La "regina" del Trono Over ha raccontato di voler continuare la frequentazione con Vicinanza, ma un filmato che Maria De Filippi ha mandato in onda ha fatto perdere le staffe a più persone.

Al termine delle riprese della scorsa settimana, Riccardo e Roberta si sono appartati nel backstage e hanno sparlato della coppia formata dai rispettivi ex, arrivando a dire cose poco carine di entrambi.

Secondo Gloria, la dama che il pugliese ha ripreso a sentire nei giorni scorsi dopo un gelo durato qualche mese, Platano non sarebbe davvero presa dal napoletano e nel suo cuore ci sarebbe ancora Guarnieri.

Gli scontri tra i personaggi di U&D

Lorenzo Pugnaloni, però, fa sapere che il vero "putiferio" è scoppiato quando Maria De Filippi ha informato i presenti del fatto che Riccardo si stia risentendo con Gloria.

La prima a reagire male alla notizia è stata Ida, che ha cominciato a litigare furiosamente con l'ex fidanzato.

Visto che Platano stava dando attenzioni solamente a Guarnieri, in tanti hanno cercato di far aprire gli occhi ad Alessandro dicendogli di svegliarsi e accorgersi che tra i due c'è ancora qualcosa.

Armando, per esempio, ha alzato la voce per consigliare a Vicinanza di lasciar perdere la bresciana perché, anche se dice il contrario, il suo cuore batte ancora per il cavaliere di Taranto.

Il giovane, però, non ha voluto dare tanto ascolto ai pensieri degli altri e si è preso del tempo per capire da solo se Ida è sincera oppure se sta uscendo con lui solamente per provare a dimenticare Riccardo.

Gemma elimina un corteggiatore a U&D

Nella lunga discussione che c'è stata tra Ida e Riccardo durante la registrazione di U&D del 24 ottobre, si sono intromesse anche Roberta e Gloria, entrambe certe del fatto che i due siano ancora innamorati, ma che per orgoglio non lo confessino.

Alessandro ha detto di voler vedere come si comporta Platano d'ora in avanti: se fuori dagli studi del dating show è affettuosa e dice di voler stare solo con Vicinanza, è quando si ritrova di fronte all'ex Guarnieri che perde le staffe e passa tutto il tempo a litigare con lui.

Tra le altre anticipazioni che sono trapelate dagli Elios, quella sulla fine di un'altra conoscenza per Gemma. Questa volta però è stata la torinese a mandare via un signore che aveva contattato la redazione appositamente per lei.

Questa scelta di Galgani ha spinto Tina Cipollari a criticarla.

Per quanto riguarda il Trono Classico, oggi si è parlato solamente di Federico Nicotera e dell'incontro in camerino che ha avuto con Carola. I due fanno fatica a trovare un punto d'incontro, tant'è che la corteggiatrice ha versato parecchie lacrime per cercare di spiegare al tronista cosa la blocca e perché non si fida di lui.