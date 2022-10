Continuano ad andare in onda su Rai 1 gli appuntamenti con Il Paradiso delle signore. Grandi novità sono in arrivo per le prossime puntate. Come i telespettatori hanno avuto modo di capire, Anna non è stata negli Stati Uniti per una malattia della madre Caterina, ma è andata a salvare Quinto, tenuto prigioniero in Sud America. Purtroppo per Imbriani e il giovane Amato non ci sarà un futuro dopo il ritorno del primo marito di Anna. L'attrice Giulia Vecchio uscirà infatti di scena, abbandonando il suo ruolo all'interno del Paradiso.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Salvo vede Quinto parlare con Anna

Dopo aver scoperto la verità sull'assenza di Anna, Salvo inizierà a temere che la loro relazione possa essere compromessa dal ritorno di Quinto. Inizialmente, sia da parte di Anna che di Amato, ci sarà un tentativo di recuperare il loro rapporto. Purtroppo però, le bugie raccontate da Imbriani e i continui dubbi di Salvo, sembreranno ledere sempre di più il rapporto tra marito e moglie. Il figlio di Agnese crederà che Quinto sia il vero padre di Irene e per questo motivo sarebbe giusto per la piccola vivere nella sua vera famiglia.

Il tentativo di riconciliazione tra Salvo e Anna andrà sempre di più a sgretolarsi, e culminerà quando il fratello di Tina vedrà Imbriani incrociare lo sguardo di Quinto.

Quest'ultimo, infatti, farà ritorno a Milano. Per l'amico di Marcello sarà dunque chiaro che tra sua moglie e Quinto ci sia ancora qualcosa e deciderà di troncare per sempre la loro relazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, trame novembre: Salvo respinge Elvira

Ovviamente la fine della relazione con Anna getterà Salvo nel totale sconforto.

Amato, follemente innamorato di Anna, vedrà il suo sogno di creare una famiglia interrompersi bruscamente. Per risollevare il molare del giovane, Elvira penserà bene di organizzare qualcosa. Un pensiero che Salvo non gradirà, anzi lo respingerà bruscamente. Durante le scorse puntate de Il Paradiso delle signore, non era sfuggita ai telespettatori la forte chimica instauratasi tra Elvira e Salvatore durante le prove per la gara ballo.

Non è da escludere che tra i due possa in futuro sbocciare qualcosa.

Come svelano le anticipazioni delle prossime puntate, il fratello di Tina avrà bisogno di staccare la spina e ricaricare le energie dopo gli ultimi avvenimenti. Il suo umore dopo l'addio di Anna non sarà dei migliori, motivo per cui l'uomo deciderà di cambiare aria. Entrando nel dettaglio, Salvo deciderà di partire alla volta di Londra, dove troverà la madre Agnese e la sorella Tina attualmente in dolce attesa.