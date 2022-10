Cambio programmazione per Uomini e donne in occasione del ponte di Ognissanti. Il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi subirà delle sostanziali modifiche nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset osservando un doppio turno di stop. La pausa non interesserà solo l'appuntamento con il dating show ma anche quello con il daytime di Amici 22 che, tutti i giorni, va in onda proprio al termine di Uomini e donne sulla rete ammiraglia del Biscione.

Cambio programmazione per Uomini e donne: stop per il ponte di Ognissanti

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Uomini e donne si verificherà in occasione del ponte di Ognissanti.

Come da tradizione, anche quest'anno Maria De Filippi non sarà in onda nella giornata di festa del 1° novembre. In questo modo non verranno "sprecate" puntate inedite del suo talk show, dato che si tratta di un giorno in cui la maggior parte degli Italiani non saranno davanti alla televisione. L'appuntamento con Uomini e donne, però, si fermerà anche lunedì 31 ottobre, giorno in cui da diversi anni anche in Italia si festeggia Halloween.

Saltano due puntate di Uomini e donne su Canale 5

Un doppio stop per Uomini e donne che non sarà in onda su Canale 5 il 31 ottobre e 1° novembre, ma i fan possono stare tranquilli perché la regolare programmazione del talk show è prevista nuovamente a partire da mercoledì 2 novembre, sempre nella fascia oraria delle 14:45 e successivamente in replica su La5 nell'access prime time.

Lo stop, però, interesserà non solo il talk show dei sentimenti ma anche la programmazione di Amici 22. Il daytime del talent show, infatti, non sarà trasmesso nelle giornate del 31 ottobre e 1° novembre.

Per sopperire alla cancellazione di U&D e Amici 22, Canale 5 punterà sulla messa in onda di film sentimentali che occuperanno la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16:10 (di conseguenza salterà anche l'appuntamento con Una Vita) e poi, a seguire, ci sarà il daytime del GF Vip.

Roberta e Riccardo escono insieme: nuove anticipazioni Uomini e donne novembre

Intanto, proseguono a ritmo serrato le registrazioni di Uomini e donne e i colpi di scena non mancheranno. Le anticipazioni sulle prossime puntate del mese di novembre rivelano che tra Roberta e Riccardo ci sarà un nuovo incontro del tutto inaspettato.

I due ex fidanzati, entrambi ancora presenti nel parterre del trono over, decideranno di uscire a cena insieme e in studio riveleranno che c'è stato anche un nuovo bacio.

Spazio anche alle vicende di Ida Platano che, nel corso delle prossime puntate di questa edizione, deciderà di lasciarsi andare con Alessandro, accettando così di portare avanti la frequentazione.