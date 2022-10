Federica Aversano rompe il silenzio a distanza di circa due mesi dall'inizio della sua esperienza a Uomini e donne. La scelta finale sembra avvicinarsi e, in una recente intervista, Federica ha confermato di non avere affatto le idee chiare.

Nonostante in queste settimane abbia avuto modo di conoscere un bel po' di nuovi pretendenti, la tronista non ha ancora trovato la persona giusta per lei, in grado di conquistarla e portarla ad immaginare un futuro insieme fuori dallo studio del talk show di Maria De Filippi.

La tronista Federica rompe il silenzio: dubbi e incertezze sul percorso a Uomini e donne

Nel dettaglio, il percorso di Federica Aversano come tronista è iniziato da circa due mesi: da fine agosto sono iniziate le registrazioni di Uomini e donne che l'hanno vista protagonista e, a distanza di un po' di tempo, la tronista ha scelto di far chiarezza su quanto sta accadendo.

In una recente intervista al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la tronista ha confermato di non avere ancora le idee chiare in vista della scelta finale, che potrebbe arrivare nel corso delle prossime registrazioni di questo 2022 del talk show di Canale 5.

"Sto ancora cercando di capire che tipo di uomo potrebbe conquistare il mio cuore", ha ammesso Federica confermando così che fino a questo momento nessuno dei suoi corteggiatori si è rivelato all'altezza della situazione.

L'avvertimento di Federica in vista della futura scelta a Uomini e donne

"Sicuramente mi piacerebbe incontrare un ragazzo intelligente e deciso, che sappia capirmi", ha aggiunto ancora la tronista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Insomma i dubbi non mancano e, in vista anche di quella che sarà la sua scelta finale da fare a Uomini e donne, Federica non ha risparmiato neppure degli avvertimenti per colui che magari deciderà di presentarsi in studio per conoscerla.

"Visto che sono già mamma, dovrebbe essere in grado di comprendere le mie esigenze", ha aggiunto ancora la giovane tronista casertana di Uomini e donne.

Cosa succederà dopo la scelta di Federica Aversano a Uomini e donne

Intanto, però, per il post scelta Federica ha confermato di avere già le idee molto chiare sul da farsi. La ragazza, infatti, non intende proseguire il suo percorso in televisione e in generale nel mondo dello spettacolo.

Il suo scopo, quindi, non sarebbe quello di continuare ad essere un volto del piccolo schermo, così come per tanti altri protagonisti di Uomini e donne.

E, dopo la scelta finale, Federica Aversano ha ammesso che tornerà alla sua vita di tutti i giorni e al suo amato lavoro da insegnante di Economia e Diritto nelle scuole superiori.