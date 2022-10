Nervi tesi nello studio di Uomini e donne nel corso della puntata del 25 ottobre 2022. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che Ida e Roberta si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti, l'una contro l'altra.

La conduttrice del talk show dei sentimenti di Canale 5 si ritroverà costretta ad intervenire in prima persona per cercare di placare gli animi.

Spazio anche al ritorno di Riccardo Guarnieri che, dopo un breve periodo di assenza, ricomparirà di nuovo in studio e scoprirà le novità legate al percorso della sua ex fidanzata Ida.

Ida va avanti con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne del 25/10

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 25 ottobre rivelano che Ida e Alessandro decideranno di portare avanti la loro frequentazione, dopo che il cavaliere si è sbilanciato ammettendo di essere ancora innamorato della sua ex.

Tra i due, effettivamente, Alessandro sarà quello che apparirà molto più sicuro dei suoi sentimenti, tanto da ammettere di voler fare dei passi avanti importanti nei confronti della dama.

Ida, invece, preferirà sempre non sbilanciarsi più di tanto e non vorrà affrettare i tempi: la dama intende andarci con i piedi di piombo in questa situazione che la vede protagonista in prima persona.

Riccardo torna in studio e discute con Ida: anticipazioni U&D 25 ottobre

In questa nuova puntata di Uomini e donne, però, ci sarà spazio anche per il ritorno di Riccardo Guarnieri, il quale apprenderà le novità legate alla sua ex fidanzata Ida.

La reazione di Riccardo non sarà delle migliori e in studio si riaccenderà di nuovo lo scontro verbale con la sua ex fidanzata.

Una discussione che vedrà protagonista anche Roberta Di Padua, la quale non ha accettato positivamente il fatto che Alessandro l'abbia "scaricata" per tornare di nuovo al fianco della sua ex Ida.

Le anticipazioni di questo appuntamento del 25 ottobre 2022, rivelano che Roberta punterà il dito in primis contro la sua "nemica" Ida.

Roberta e Ida ai ferri corti, Maria interviene: anticipazioni Uomini e donne 25/10

Il motivo? Roberta metterà in discussione le scelte sentimentali poco chiare della dama siciliana che, effettivamente, dopo aver ammesso di avere dei dubbi sul conto di Alessandro ha poi scelto comunque di concedergli una seconda possibilità.

Ecco perché il clima in studio sarà particolarmente rovente tra Ida e Roberta: le due donne si ritroveranno ai ferri corti, protagoniste di una forte lite che si verificherà nel corso di questa nuova puntata di questo pomeriggio.

Sarà necessario l'intervento di Maria De Filippi: la conduttrice del talk show interverrà in prima persona per sedare gli animi e riportare la calma in studio tra le due dame del trono over.