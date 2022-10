In questi giorni, stanno arrivando da più parti le critiche ai personaggi più in vista di Uomini e donne. Dopo Veronica Ursida e Anna Tedesco, un'altra ex dama ha punzecchiato i colleghi di parterre in una recente intervista. Quando le è stato chiesto di commentare il percorso spesso comune di Ida e Roberta, Isabella Ricci ha detto che secondo lei dovrebbero cambiare metodo e non legarsi a tante persone diverse pur di stare al centro dell'attenzione. Piccola frecciatina anche a Gianni Sperti, che non ha mai creduto in lei quando faceva parte del cast del Trono Over.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Isabella Ricci ha lasciato Uomini e Donne circa un anno fa, quando si è innamorata di Fabio Mantovani. Di recente, però, la dama è tornata in studio per commentare le immagini del suo matrimonio, che si è celebrato a maggio scorso anche davanti alle telecamere del dating-show.

I giornalisti, dunque, interpellano spesso l'ex protagonista del Trono Over su quello che sta accadendo agli Elios da quando lei li ha abbandonati per amore. Qualche giorno fa, ad esempio, è stata pubblicata un'interessante ma pungente intervista dell'ex antagonista di Gemma Galgani,

Quando le è stato chiesto un parere su Gianni Sperti e sulle tante critiche che le ha rivolto secondo lei ingiustamente, Isabella ha fatto sapere: "Con me ha sbagliato e i fatti lo hanno dimostrato.

Cosa pensa adesso lui della mia storia con Fabio, non mi interessa".

Il parere sulle 'regine' di Uomini e Donne

Le frecciatine più velenose, però, Isabella le ha rivolte alle due dame che da mesi sono al centro delle dinamiche del Trono Over di Uomini e Donne.

Di Roberta, ad esempio, Ricci ha detto: "Lei è una che manda messaggi a diversi uomini, così prima o poi con qualcuno ci esce e magari lasciano il programma.

L'ho sempre vista senza chiari obiettivi. Il suo è un metodo diffuso, ma non comprendo quale sia l'obiettivo finale".

Su Ida, invece, l'ex protagonista del dating-show ha dichiarato che non la vede realmente pronta ad una storia d'amore: "Si sta godendo un periodo di tranquillità, non mi sembra sia alla ricerca di qualcosa".

Un commento che potrebbe non piacere ad entrambe le "regine" della versione senior del format di Maria De Filippi, però, è il seguente: "Non serve cambiare compagno ogni secondo, si può vivere anche senza e quindi da soli".

Le frecciatine di Anna Tedesco al cast di Uomini e Donne

Isabella Ricci è solo l'ultima in ordine di tempo ad aver punzecchiato gli attuali protagonisti di Uomini e Donne con dichiarazioni pubbliche.

Il 22 ottobre, infatti, ha cominciato a circolare in rete un'intervista piuttosto pungente di Anna Tedesco, anche lei ex dama del Trono Over.

A chi le ha chiesto un'opinione sulla storia infinita tra Ida e Riccardo, l'abruzzese ha risposto: "Loro sono una telenovela fatta male. Propongono sempre la solita solfa, hanno stancato".

L'ex protagonista del dating-show, poi, ha criticato Platano per le sponsorizzazioni che fa sui social network e ha svelato che i suoi "detrattori" la chiamerebbero "Ida sconto 10%".

Anna non ha risparmiato frecciatine neppure ad Armando, sul quale ha detto che lo trova antico e troppo pettegolo.

Un altro membro del cast con il quale Tedesco si è scontrata spesso quando faceva parte del parterre femminile, è Gianni Sperti. La donna è convinta del fatto che l'opinionista non sia equo e che abbia delle preferenze tra i vari personaggi che si alternano nel programma.

"A me ha fatto un processo per una foto nel negozio di Marcello, alla sua pupilla Ida non ha mai detto niente. Una vergogna", ha sbottato Anna in questi giorni.