Uomini e donne tornerà su Canale 5 a partire dal 23 settembre e nella prima settimana di programmazione, fino a venerdì 27 settembre, non ci sarà il tanto atteso confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore. I due interverranno in studio in puntate differenti ed entrambi dichiareranno di non essere interessati a restare nel parterre Over. Ospiti di questo inizio di stagione anche Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua.

Salta il confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore

La prima settimana di programmazione di Uomini e donne vedrà la messa in onda di quanto registrato il 28 agosto e il 4 settembre scorso.

La nuova stagione riprenderà con l'arrivo in studio di Mario Cusitore, pronto ad avere un confronto con Ida Platano. Peccato che l'ex tronista non sia presente e quindi, a questo punto, non ci sarà il tanto atteso faccia a faccia tra i due.

Cusitore aveva ancora qualcosa da chiarire con lei, visto che d'estate aveva più volte cercato di riavvicinarsi all'ex tronista senza successo. Emergerà pure che nei mesi scorsi, Mario aveva sentito telefonicamente Cristina Tenuta. I due avevano deciso di incontrarsi di persona ma all'ultimo l'ex corteggiatore si è tirato indietro facendo rimanere parecchio male la dama.

Alla fine Cusitore lascerà lo studio, dichiarando di non essere interessato a rimanere come cavaliere del Trono Over.

Dalle anticipazioni su ciò che è stato registrato successivamente, si viene comunque a sapere che poi Mario cambierà idea.

Ida Platano se ne va: non farà parte del Trono Over

Tra gli ospiti delle prime puntate stagionali di Uomini e donne ci saranno anche Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due racconteranno di come sta procedendo la loro storia e sembrerà andare tutto a gonfie vele, tanto che parleranno di voler allargare la famiglia.

Alessandro in questi mesi, ha avuto l'occasione anche per conoscere il figlio di lei con il quale è riuscito ad instaurare in bel rapporto. In una delle puntate successive all'ospitata di Cusitore, interverrà in studio anche Ida Platano, la quale dirà chiaramente a Maria De Filippi di non essere interessata a chiarire con Mario.

L'ex tronista inoltre, comunicherà alla conduttrice di non voler restare nel programma, neppure come dama del Trono Over.

Maria prenderà atto della decisione di Ida ma nel contempo le assicurerà che le porte di Uomini e donne saranno sempre aperte per lei. Da segnalare che nel parterre Over torneranno Armando Incarnato e Marcello Messina. Per quanto riguarda il filone classico della trasmissione, verranno presentati i quattro nuovi tronisti: Francesca, Michele, Alessio e Martina.

La data di partenza di Uomini e donne è slittata più volte

La nuova stagione di Uomini e donne partirà in ritardo rispetto agli anni precedenti e questo ha sollevato non pochi malumori tra i fan del dating di Maria De Filippi.

Inizialmente era stato indicato il 9 settembre come data di partenza, poi era slittata alla settimana successiva, sino ad arrivare a quella definitiva del 23 settembre. S

Uno spostamento che, con ogni probabilità, è dovuto ai numerosi impegni di Maria De Filippi che, in questo mese di settembre, si ritrova a dover seguire da vicino anche la nuova edizione autunnale di Temptation Island.