Incredibili novità saranno al centro delle puntate di Beautiful in programma a ottobre negli Usa. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Carter Walton svelerà il modo in cui Quinn Fuller (Rena Sofer) ha lasciato Los Angeles per sempre.

Beautiful, anticipazioni: Carter confessa che Quinn l'ha lasciato con un messaggio

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in programma attualmente sui teleschermi statunitensi, si soffermano sull'uscita di scena di Quinn. L'attrice Rena Sofer, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto con la soap opera dopo la mancata chiamata da parte della produzione aduna settimana dalla scadenza.

Per questo motivo gli sceneggiatori hanno dovuto trovare un modo per allontanarla, nonostante nella soap il suo personaggio appariva raggiante per la sua nuova storia d'amore con Carter, ormai di dominio pubblico.

Gli spoiler svelano che l'avvocato rivelerà i motivi che hanno spinto Quinn ad abbandonare lui e Los Angeles. Nel dettaglio, Walton confiderà che la creatrice di gioielli l'ha lasciato con un messaggio in cui sosteneva di non poterlo rendere padre come avrebbe voluto. Parole che stupiranno così tanto l'uomo da chiedere un confronto con Shauna.

Shauna non capisce perché la sua migliore amica abbia lasciato Los Angeles

Nelle puntate americane di Beautiful, in programma nel 2023 in Italia, la partenza di Quinn manderà in confusione Carter, tanto da essere costretto a chiedere un chiarimento con Shauna.

In questo frangente la madre di Flo non riuscirà a spiegarsi per quale motivo la sua migliore amica abbia deciso di chiudere in fretta e furia la sua vita a Los Angeles. Alcune ipotesi sostengono che la creatrice di gioielli abbia deciso di rinunciare all'amato avvocato per non rovinargli il futuro. Un finale di scena debole per uno dei personaggi più discussi dello sceneggiato americano.

L'avvocato si consola tra le braccia di Katie

Anche se Quinn uscirà di scena, Carter si consolerà molto presto. I portali americani annunciano che l'avvocato mostrerà un certo interesse per Katie Logan, rimasta sola dopo essersi lasciata con Bill. Durante un dialogo, la sorella di Brooke si scambierà un bacio appassionato con Walton, dimostrando di ricambiare i suoi sentimenti.

Una scena che potrebbe aprire le porte a una nuova storyline ambientata nella casa di moda più famosa di Los Angeles.

In attesa di vedere quale sarà il destino di Katie e Carter, si ricorda che lo sceneggiato in Italia va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 13:45 sui teleschermi di Canale 5.