Federica Aversano in forte crisi a Uomini e donne. Le anticipazioni delle ultime puntate, in onda tra ottobre e novembre su Canale 5, rivelano che la nuova tronista del talk show Mediaset è apparsa fortemente provata a distanza di un po' di settimane dall'inizio del suo percorso.

Federica non ha nascosto il suo momento di crisi, al punto da scoppiare in lacrime in studio: un momento che ha allarmato i fan della tronista che, in questo modo, ha messo in discussione la sua avventura e potrebbe mettere a repentaglio anche la fatidica scelta finale.

Federica Aversano mette in crisi il suo trono a Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Federica Aversano ha avuto un momento di forte crisi in studio, al punto da non trattenere le lacrime e scoppiare a piangere.

Il motivo? La tronista si è ritrovata a fare un primo bilancio della sua esperienza, a distanza quasi di un mese e mezzo dalla prima registrazione di questa nuova edizione.

Ebbene, il bilancio di Federica non è stato per niente positivo: sono pochissimi i corteggiatori che hanno fatto breccia nel suo cuore e nessuno di questi è riuscita a convincerla fino in fondo.

Tuttavia, Federica ha posto l'accento su un altro problema che la vede coinvolta in prima persona: la tronista in lacrime ha ammesso di fare molto fatica a legarsi agli altri e questo la fa soffrire molto.

Federica rinuncia alla scelta finale a Uomini e donne?

Insomma, questo nuovo percorso non sta dando le giuste soddisfazioni alla ragazza, che non ha saputo nascondere le difficoltà che sta incontrando in queste settimane.

Una confessione che sicuramente ha spiazzato i numerosi fan di Uomini e donne dato che, fino a questo momento, Federica era sempre apparsa sicura di se stessa, forte e risoluta.

Invece adesso la sua confessione in studio ha spiazzato i fan, al punto da far temere che la ragazza possa mettere in discussione il suo trono.

Federica viene consolata da Ida a Uomini e donne

Non si esclude, infatti, che questa crisi che sta vivendo Federica possa farle comprendere di non essere pronta a vivere una storia d'amore e quindi a rinunciare alla scelta finale nello studio di Uomini e donne.

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Federica nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione, durante la crisi vissuta in studio, Ida Platano si è commossa e ha chiesto di abbracciarla.

In un primo momento, alla luce degli scontri e delle frecciatine al vetriolo che si sono scambiate in passato, Federica ha preferito di no, poi però c'è stato un confronto diretto con Ida e tra le due è scattato anche l'abbraccio.