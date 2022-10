Nella serata di lunedì 17 ottobre andranno in onda due nuovi episodi di Sopravvissuti. Le anticipazioni sulle puntate della fiction con protagonista Lino Guanciale rivelano che ci saranno importanti novità e colpi di scena per i passeggeri della nave naufragata nell'oceano. Luca perdonerà il tradimento di Sylvie e tornerà a vivere a casa. Nel frattempo la polizia farà delle analisi su alcune tracce ematiche ritrovate a bordo della nave Arianna.

Sopravvissuti, anticipazioni 17/10: Luca perdona il tradimento di Sylvie

Luca è stato assente da casa per alcuni mesi e la nave in cui si trovava a bordo, l'Arianna, è naufragato nell'oceano.

Purtroppo, durante la sua assenza, la moglie di Giuliani ha avuto una relazione con il migliore amico di suo marito, Stefano Bonanno. Sopravvissuto alla tragedia, Luca è tornato alla vita di tutti i giorni, non sospettando che Sylvie possa averlo tradito. Nell'ultima puntata della fiction di Rai 1, però, la relazione extraconiugale è venuta a galla e quindi Giuliani ha deciso di lasciare il tetto coniugale. Le anticipazioni dell'episodio di Sopravvissuti di lunedì 17 ottobre rivelano che Luca perdonerà sua moglie, ma il percorso per comprendere le scelte della consorte si rivelerà lungo.

Sopravvissuti, puntata 17/10: Luca torna a vivere a casa con Sylvie

Luca tornerà a vivere a casa con Sylvie e le due figlie.

Le anticipazioni dell'episodio di Sopravvissuti del 17 ottobre, però, non forniscono dettagli sul rapporto fra Giuliani e il suo migliore amico. In questo caso, infatti, non è trapelata nessuna notizia in merito a un eventuale perdono da parte di Luca nei confronti di Stefano Bonanno. Durante la puntata ci saranno importanti novità sull'imbarcazione Arianna.

Il relitto arriverà a Genova e Sylvie salirà sull'imbarcazione per la prima volta.

Sopravvissuti, episodio 17/10: la polizia trova tracce ematiche sulla nave Arianna

A quel punto Sylvie si renderà conto di quello che ha passato suo marito, rimasto in precarie condizioni e lontano da casa per mesi. Le anticipazioni della puntata di Sopravvissuti di lunedì 17 ottobre rivelano che rivedere il relitto dell'imbarcazione sarà emozionante per i familiari e coloro che sono scampati al naufragio nell'oceano.

Non appena la nave arriverà a Genova, la polizia troverà delle tracce di sangue sul relitto e per tale motivo vorrà vederci chiaro. Purtroppo, però, le indagini delle forze dell'ordine non avranno seguito.