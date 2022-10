Federica Aversano in crisi nelle nuove puntate di Uomini e donne. La tronista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi ha avuto un momento di grande sconforto in studio, a distanza di un po' di tempo dal suo arrivo nel cast della trasmissione Mediaset.

Questo crollo potrebbe spingere la tronista a fare delle importanti riflessioni sul suo futuro in trasmissione e magari prendere anche in considerazione l'ipotesi di mollare il trono prima della scelta finale.

Federica Aversano in crisi nelle nuove puntate di Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo il rifiuto da parte di Matteo Ranieri a Uomini e donne, Federica ha avuto la possibilità di rimettersi di nuovo in gioco.

Maria De Filippi e gli autori di Uomini e donne le hanno dato la possibilità di ritornare in studio, ma questa volta nelle vesti di tronista del talk show pomeridiano di Canale 5.

Un'esperienza che Federica, in un primo momento, ha affrontato con lo spirito giusto, dimostrando di essere pronta a riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale, dopo la cocente delusione che le era stata inflitta da Matteo Ranieri.

Il crollo di Federica e scoppia in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Eppure, a distanza di quasi un mese e mezzo dall'inizio del programma, Federica si è ritrovata a fare un bilancio non positivo di questa esperienza da tronista.

Le anticipazioni delle ultime puntate di Uomini e donne, che saranno trasmesse tra qualche settimana in tv, rivelano che Federica ha avuto un momento di sconforto.

La ragazza non ha saputo trattenere le lacrime ed è scoppiata in un pianto liberatorio, esplicando pubblicamente quelle che sono le difficoltà che sta affrontando in queste settimane di permanenza nel talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Federica potrebbe lasciare il trono senza fare la scelta a Uomini e donne?

Federica ha ammesso che la più grande difficoltà che sta riscontrando è quella di riuscire a legarsi affettivamente a uno dei ragazzi presenti in studio per lei.

A distanza di un po' di settimane dall'inizio di questa esperienza, ecco che Federica ha ammesso di non aver legato in maniera particolare con nessuno dei pretendenti, sostenendo però che questo sarebbe un suo problema e non dei ragazzi in questione.

Insomma, la tronista starebbe facendo grande fatica a lasciarsi andare sotto i riflettori dello studio di Uomini e donne, motivo per il quale la sua confessione ha allarmato i fan.

Non si esclude, infatti, che nel caso in cui Federica dovesse continuare a vivere in maniera negativa la sua avventura da tronista possa valutare l'ipotesi di lasciare il programma e di conseguenza rinunciare alla fatidica scelta finale.