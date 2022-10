Edoardo Donnamaria ha legato con diversi inquilini all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, da Alberto De Pisis, a Daniele Del Moro fino ad Antonella Fiordelisi. Quest'ultima, in particolare, si è mostrata parecchio vicina all'ex volto di Forum, con il quale si è scambiata spesso coccole, baci e confidenze. Tra Fiordelisi e Donnamaria è nato un rapporto molto speciale, nel quale pare esserci anche della gelosia. Ieri sera, infatti, il giovane gieffino romano si è mostrato piuttosto infastidito dall'avvicinamento dell'ex schermitrice campana ad Antonino Spinalbese, al quale si è offerta di fare qualche massaggio ai glutei.

Le parole di Donnamaria sull'avvicinamento tra Fiordelisi e Spinalbese

Durante una conversazione con l'amico Luca Salatino, Edoardo Donnamaria ha commentato così l'atteggiamento di Antonella Fiordelisi nei confronti di Spinalbese: "Ha fatto i massaggi dietro ad Antonino. Per me c'è qualcosa che non va". L'ex volto di Forum ha poi aggiunto manifestando un po' di delusione per l'ex schermitrice e influencer classe 1998: "Pensavo fosse un altro tipo di persona". A quel punto, Donnamaria si è confrontato direttamente con Fiordelisi, spiegando di non aver affatto apprezzato il contatto fisico con l'hairstylist spezzino: "Non è che mi da fastidio che balli e ti diverti, però se tocchi Antonino sì".

Il gieffino classe 1994 ha inoltre confidato all'ex spadaccina salernitana di aver notato dei presunti sguardi di troppo da parte degli altri compagni d'avventura al GF Vip 7. Infine, Fiordelisi ha replicato a Donnamaria in maniera molto ironica e schietta riguardo la sua gelosia: "Mica il programma si chiama Grande Convento Vip?".

Chi è Edoardo Donnamaria, il percorso di studi e la carriera musicale e in tv

Nato a Roma il 16 gennaio 1994, Edoardo Donnamaria si è laureato in Giurisprudenza per poi trasferirsi a Milano. Ha inoltre aperto un proprio blog in cui tratta temi sociali ed esprime proprie opinioni su argomenti di attualità. Nel 2017 è approdato nel mondo della televisione, grazie ad una proposta lavorativa arrivata da parte di un autore televisivo di Forum, programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4.

E così, Donnamaria entrò a far parte del cast degli assistenti della trasmissione Mediaset, affiancando Camilla Ghini, Sofia Odescalchi e Paolo Ciavarro. Lavora inoltre come speaker radiofonico per Radio RTL 102.5 e Radio Zeta e ha debuttato nella musica con lo pseudonimo Drojette, incidendo un brano intitolato 17. Oltre alla passione per la musica, coltiva anche quella per la scrittura e il calcio, in particolare per la squadra della Roma.