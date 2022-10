Pinuccia annuncia di voler denunciare Tina. Colpo di scena, oggi, nel corso della nuova puntata di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti in onda con successo su Canale 5.

L'opinionista del talk show Mediaset si è scagliata nuovamente contro la dama del trono over che, questa volta, ha spiazzato tutti annunciando di essere intenzionata a sporgere denunciare contro Tina per le continue diatribe in studio.

Pinuccia e Tina ai ferri corti: clima teso a Uomini e donne

Nel dettaglio, il clima a Uomini e donne è diventato particolarmente rovente quando si è tornati a parlare delle vicende della dama Pinuccia, ormai diventata la "nemica giurata" di Tina Cipollari.

Anche questa volta, l'opinionista del talk show di Maria De Filippi non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine al vetriolo nei confronti della dama, al punto che le due si sono ritrovate ancora una volta ai ferri corti, l'una contro l'altra.

Questa volta, Pinuccia non ha nascosto di essere stufa dei continui attacchi da parte di Tina, al punto da annunciare di essere ormai pronta a denunciarla.

"Pinuccia ma la vuoi denunciare?", ha chiesto Maria De Filippi alla dama del trono over e la reazione di quest'ultima non si è fatta attendere.

"Se continua così, sì. Fino ad un certo punto. Per l'età che ho dovrebbe avere un po' di educazione", ha risposto Pinuccia con la voce rotta dalle lacrime.

"Ma tu l'educazione ce l'hai? Parli tanto di educazione, ma tu come ti rivolgi alle persone?", ha subito sbottato Tina Cipollari, che non si è fatta per niente "intimidire" dall'annuncio di Pinuccia di voler sporgere denuncia nei suoi confronti.

E così, la "faida televisiva" tra Pinuccia e Tina sembra tutt'altro che risolta e c'è da scommettere che nel corso delle prossime puntate di questa seguitissima stagione di Uomini e donne non mancheranno i nuovi momenti di scontro.

I fan di Uomini e donne sbottano contro Tina: 'Che pena'

Intanto, però, il pubblico social del talk show di Maria De Filippi, questa volta sembra essere a favore di Pinuccia e si dice stufo dello "strapotere" di Tina in trasmissione.

"Ma non vi vergognate? Fare queste sceneggiate in tv solo per fare ascolti e offendere una signora di 80 anni che potrebbe essere tua mamma, Tina.

Che pena", ha sbottato un fan dopo aver assistito allo scontro di questo pomeriggio su Canale 5.

"Tina si meriterebbe davvero una denuncia, una bulla nei confronti di Pinuccia", ha scritto un altro fan della trasmissione.

"Tina cattiva e senza rispetto verso una persona di una certa età. Tutti questi attacchi solo per attirare pubblico, è imbarazzante", ha sentenziato un altro spettatore social di Uomini e donne.