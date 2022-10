Amici 22 torna in onda domenica 23 ottobre con la sesta puntata del pomeridiano in onda su Canale 5. Le anticipazioni sul talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, rivelano che anche questa settimana non mancheranno le nuove sfide che vedranno coinvolti i cantanti e ballerini che fanno parte del team di questa edizione.

Spazio anche alle sorti della ballerina Asia che, dopo essere stata eliminata dal prof Raimondo Todaro, scoprirà l'esito del verdetto degli spettatori da casa.

Asia scopre il risultato del televoto: anticipazioni Amici 22 del 23 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della sesta puntata di Amici 22, in onda domenica 23 ottobre a partire dalle 14 su Canale 5, rivelano che il pubblico avrà modo di scoprire le sorti della ballerina Asia.

La scorsa settimana, infatti, il prof Raimondo Todaro ha scelto di toglierle il banco di danza e di affidare il suo posto a un'altra allieva.

Una scelta che ha fatto molto discutere, anche se Asia non è stata eliminata ufficialmente dal programma così come è accaduto in passato con gli altri concorrenti che hanno affrontato le sfide dirette.

Sì, perché una delle novità di questa ventiduesima edizione riguarda l'arrivo del "banco del pubblico".

La ballerina Asia ancora a rischio uscita: anticipazioni Amici 22 sesta puntata

Gli spettatori da casa avranno il compito di scegliere le sorti dei concorrenti che vengono eliminati dalla scuola e decretare così se possono proseguire il loro percorso oppure no.

Ebbene, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 22, che verrà registrata il 19 ottobre e sarà poi trasmessa domenica pomeriggio in tv, rivelano che Asia scoprirà il verdetto finale degli spettatori.

Il risultato del televoto verrà comunicato alla ballerina nel corso della trasmissione e, nel caso in cui dovesse essere positivo, potrebbe permetterle di proseguire regolarmente la sua avventura come danzatrice di questa ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Il ritorno di Alex in studio: anticipazioni Amici 22 del 23 ottobre

Le anticipazioni sulla sesta puntata di Amici 22 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di uno dei protagonisti più amati della passata stagione.

Trattasi del cantante Alex, uno degli allievi del team di Lorella Cuccarini, il quale sarà presente in studio per cantare dal vivo il suo nuovo singolo.

Dal titolo "Mano ferma", sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming a partire da venerdì. Alex, come rivelato sulle pagine del sito "Angolo delle notizie", avrà la possibilità di esibirsi dal vivo in trasmissione e di far ascoltare al pubblico questo suo nuovo singolo.