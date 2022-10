Oggi, martedì 4 ottobre, a Uomini e donne si è parlato di nuove conoscenze e di vecchie ruggini: Tina Cipollari, infatti, se l'è presa prima con Fabio Nova e poi con Pinuccia, ancora bersaglio di pesanti critiche per un ballo fatto a centro studio con un'ex rivale in amore. La dama del Trono Over non ha ribattuto come al solito agli attacchi dell'opinionista, anzi è scoppiata a piangere e si è rifugiata dietro le quinte dicendosi stufa di tutto.

Aggiornamento dagli studi di Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda il 4 ottobre, è stata incentrata sulle discussioni.

Armando ha litigato con Claudia per dei balli di troppo che le ha visto fare con l'antagonista Riccardo, ma a primeggiare negli scontri verbali è stata ancora una volta Tina.

Nella prima parte dell'appuntamento odierno col dating-show, l'opinionista è tornata alla carica con un cavaliere che ha "bistrattato" nei mesi scorsi.

Quando Maria De Filippi ha chiamato al centro Fabio Nova, la bionda vamp è rientrata in studio e ha cominciato ad ironizzare sul fatto che una signora avesse scritto alla redazione per conoscerlo.

Tra i due è nato un botta e risposta che successivamente ha coinvolto anche l'aspirante corteggiatrice dell'uomo.

Nel momento in cui il protagonista del Trono Over ha detto "no" alla frequentazione propostagli, Cipollari l'ha attaccato dicendo che è assurdo come uno come lui ambisca a uscire con dame molto più giovani (come quelle alle quali ha chiesto il numero di telefono in settimana).

Lo scontro tra le protagoniste di Uomini e Donne

Terminato il momento dedicato a Fabio, Tina ha messo bocca anche nella traballante conoscenza tra Armando e Claudia.

L'opinionista, però, ha dato il meglio di sé quando ha visto Pinuccia fare un ballo con la signora che stava uscendo con Alessandro fino a pochi giorni prima, la stessa che ha criticato aspramente per gelosia.

"Ho ballato con la mia grande amica, ci siamo divertite", ha detto la dama di Vigevano prima che Cipollari prendesse parole e le lanciasse molte frecciatine velenose.

La collega di Gianni Sperti ha dato dell'incoerente alla "rivale", soprattutto perché l'ha vista avvicinarsi ad una donna del parterre contro la quale si era scagliate poche puntate prima.

"Maria io esco, non ne posso più", ha sbottato Pinuccia in lacrime mentre lasciava lo studio e si recava nel backstage.

Ida e Riccardo di nuovo vicini a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne che è stata trasmessa su Canale 5 martedì 4 ottobre, era la terza parte di una registrazione di metà settembre, quella che sarà ricordata per l'ennesimo riavvicinamento tra Ida e Riccardo.

Lunedì 3, infatti, i due ex fidanzata si sono resi protagonisti di un momento che la maggior parte degli spettatori ha criticato, anche perché sembrava il solito siparietto che poi non porta a nulla di concreto.

Spronati da Maria De Filippi a trovare un punto d'incontro dopo anni di tira e molla, Platano e Guarnieri sono arrivati al punto di abbracciarsi calorosamente e a piangere insieme durante un ballo.

A scatenare questa emozione, sono state le belle parole che la dama ha detto sul pugliese sempre su suggerimento della conduttrice, che le ha chiesto di fare un elenco dei pregi dell'ex.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate nelle settimane successive, però, fanno sapere che tra Ida e Riccardo non è successo nulla di nuovo: scontri, frecciatine a distanza ma nessun ritorno di fiamma.

La bresciana proverà a riuscire con Alessandro Vicinanza (che si dichiarerà ancora innamorato di lei), ma dopo un solo appuntamento ammetterà di non provare più nulla per lui.