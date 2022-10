Nella giornata di sabato 8 ottobre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni trapelate in rete forniscono dettagli in merito a quanto è accaduto nello studio del dating show di Maria De Filippi. A tal proposito, nel parterre over c'è stato un colpo di scena inaspettato. Nella serata di venerdì 7 ottobre, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono usciti insieme e si sono baciati. Nel frattempo, Ida e Alessandro stanno continuando la loro frequentazione e la dama di Cassino si è intromessa ed è nata una lite fra le due protagoniste della trasmissione.

Nel frattempo, Gianni e Armando hanno speso belle parole per Ida e Riccardo.

Uomini e Donne, riprese 8/10: Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono baciati

Nella registrazione di Uomini e Donne dell'8 ottobre c'è stato un risvolto inaspettato per una delle ex coppie della trasmissione. Le anticipazioni trapelate in rete, attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Roberta e Riccardo sono usciti insieme la sera precedente. I due ex fidanzati hanno dichiarato di essere andati fuori il giorno prima e, inoltre, di essersi baciati. Purtroppo, però, la coppia non ha voluto proseguire la frequentazione. Nonostante l'avvicinamento, quindi, Di Padua e Guarnieri hanno preferito chiudere, senza avere nessun ritorno di fiamma o storia d'amore.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Ida e Roberta ai ferri corti

Ida, invece, ha continuato la sua frequentazione con Alessandro. Dopo avere interrotto la loro relazione, l'ex protagonista di Temptation Island aveva deciso di dare una seconda occasione al cavaliere campano. Le indiscrezioni trapelate in rete sulla registrazione di Uomini e Donne di sabato 8 ottobre rivelano che Roberta Di Padua si è intromessa, mentre Platano stava raccontando i dettagli della sua frequentazione con Vicinanza.

Le anticipazioni diffuse sui social forniscono dettagli in più, in merito a quanto è accaduto in studio. A tal proposito, le due protagoniste del parterre over del dating show hanno avuto un duro scontro e i loro visi si sono avvicinati.

Uomini e Donne, prossime puntate: Gianni e Armando parlano di Ida e Riccardo

Durante la registrazione di Uomini e Donne dell'8 ottobre, inoltre, Gianni Sperti e Armando Incarnato hanno commentato la storia di Ida Platano e Riccardo.

A tal proposito, l'opinionista del dating show e il cavaliere napoletano hanno speso belle parole per gli ex protagonisti di Temptation Island. A quel punto, Guarnieri si è emozionato, sentendo quanto hanno dichiarato Gianni e Armando. Durante le riprese, inoltre, Caterina e Biagio sono tornati nello studio, per raccontare dettagli sul loro matrimonio. Inoltre, Ida e Federica Aversano si sono abbracciate, mettendo da parte le discussioni avvenute, nelle precedenti puntate, a causa di Riccardo.