La quarta puntata di Amici 22 sarà trasmessa domenica 9 ottobre ma, come da consuetudine, è stata registrata qualche giorno prima.

Le anticipazioni che girano in rete da mercoledì scorso, fanno sapere che nessun allievo ha dovuto lasciare la scuola, anche se alcuni sono finiti a rischio eliminazione. Maddalena è risultata ultima nella gara di ballo, mentre Niveo e Andre in quella di canto giudicata da Giorgia. Elogi per l'inedito di Wax e per il compito eseguito da Mattia su richiesta della maestra Celentano.

Aggiornamenti sull'appuntamento con Amici

Tornano gli speciali di Amici incentrati sulla corsa dei ragazzi della classe verso la fase serale. La puntata che andrà in onda il 9 ottobre, è la quarta di quest'edizione ed è fondamentale per il percorso di alcuni talenti all'interno della scuola.

Gli spoiler che circolano sul web da qualche giorno, informano che non ci sono state eliminazioni dirette nel corso della registrazione, ma un bel po' di alunni sono finiti a rischio per diversi motivi.

I cantanti sono stati puniti per la seconda settimana consecutiva per non aver partecipato ad alcune lezioni in dad; a farne le spese, sono stati gli ultimi classificati nella gara giudicata dalla cantante Giorgia.

Niveo e Andre, dunque, sono finiti in sfida e dovranno contendersi la loro maglia da titolari con aspiranti allievi coi quali si confronteranno a porte chiuse.

Liti tra i professori di ballo di Amici

La gara di ballo della quarta puntata di Amici, invece, è stata giudicata da Little Phil, che ha assegnato il voto più basso a Maddalena.

La ragazza dovrà presentarsi davanti al suo insegnante Emanuel Lo e convincerlo che merita di andare avanti.

Un danzatore che si è distinto sugli altri è Mattia Zenzola, il quale ha conquistato anche la severa maestra Celentano eseguendo un compito difficile che lei gli aveva assegnato.

Anche Gianmarco ha convinto un giurato esterno nel confronto con la sfidante Claudia: il giovane ha ripreso possesso della sua maglia da titolare, mentre la ballerina sconfitta ha avuto subito un'altra possibilità.

Raimondo Todaro ha chiesto di poter far rimanere la ragazza in casetta perché sta seriamente pensando di sostituire Asia, talento della sua squadra che non sta rendendo come lui vorrebbe. Se la detentrice del banco sarà rimpiazzata con una new entry oppure no, lo si saprà con certezza nei prossimi giorni, quando è prevista una nuova registrazione del programma di Maria De Filippi.

Gli ospiti sono ex allievi di Amici

La maestra Celentano, poi, è intervenuta per dare dell'incoerente a Todaro: dopo aver difeso Asia dalle sue critiche per quasi tre settimane, oggi Raimondo vorrebbe sostituirla con un'altra ballerina sicuramente più preparata tecnicamente. Secondo la tutor di danza classica, il collega le starebbe dando ragione mettendo in discussione un'alunna che lei ha sempre ritenuto non all'altezza della scuola.

La professoressa Alessandra, però, si è scontrata con Emanuel Lo anche su Rita: il docente di hip-hop continua a sostenere che la ragazza non trasmette nessuna emozione quando si esibisce sul palco, e questo fa arrabbiare la sua insegnante di riferimento che crede tanto in lei e la ritiene uno dei migliori elementi della classe 2022/2023.

Gli ospiti della quarta puntata di Amici che sarà trasmessa in televisione domenica 9 ottobre, invece, sono stati due ex allievi molto amati dall'affezionato pubblico: l'attrice e cantante Diana Del Bufalo (che presto sarà in teatro con uno spettacolo) e il rapper Sangiovanni, in promozione con il suo ultimo brano inedito "Fluo".