Colpo di scena a Uomini e donne: Riccardo Guarnieri e la sua ex Roberta Di Padua beccati di nuovo insieme. È questo l'ultimo retroscena sui protagonisti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che prosegue la regolare messa in onda su Canale 5. La dama Roberta, da qualche settimana, ha rimesso piede nello studio del programma e, dopo aver provato a conoscere meglio Alessandro, ecco che in queste ore è stata beccata in compagnia di un altro ex fidanzato della sua "rivale" Ida Platano.

Retroscena Uomini e donne: la segnalazione su Roberta e Riccardo

Nel dettaglio, a riportare questo retroscena sui protagonisti del programma è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano. Sulla sua pagina ufficiale Instagram ha condiviso lo scatto di una segnalazione che le è stata recapitata a poche ore di distanza dall'ultima registrazione di Uomini e donne avvenuta nella giornata del 7 ottobre. Roberta Di Padua è stata avvistata in compagnia del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, anche lui tornato a essere uno dei volti fissi del parterre del trono over.

Riccardo Guarnieri aveva rimesso piede in studio per raccontare la fine della sua relazione tormentata con Ida Platano: i due hanno provato ancora una volta a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore ma non ci sono riusciti.

Roberta e Ida ai ferri corti: cosa succede con Alessandro e Riccardo (Foto)

E così Riccardo ha provato a candidarsi come "corteggiatore" della tronista Federica Aversano mentre Ida Platano si è ritrovata a fare i conti con la dichiarazione d'amore inaspettata del suo ex Alessandro, che nel frattempo si stava frequentando con Roberta Di Padua.

Alla fine, però, Alessandro ha preferito uscire allo scoperto confessando apertamente i suoi sentimenti nei confronti della dama siciliana che non ha mai dimenticato del tutto dopo la fine della loro relazione. Ida ha accettato di dargli una nuova possibilità e, nel frattempo, è arrivato il clamoroso retroscena che vede protagonisti Riccardo e Roberta.

Roberta esce a cena con l'ex Riccardo: colpo di scena a Uomini e donne

I due, in passato, sono stati fidanzati per un periodo di tempo: scelsero di viversi fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi, ma le cose tra di loro non sono andate bene e alla fine si dissero addio. In queste ore, Roberta e l'ex fidanzato di Ida Platano sono stati beccati di nuovo insieme, avvistati a cena a Roma al termine della registrazione del 7 ottobre. Un colpo di scena del tutto inaspettato che potrebbe riaccendere polemiche e discussioni in studio nel corso della nuova registrazione del programma di Maria De Filippi, in programma proprio sabato 8 ottobre.