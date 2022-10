Sorprendenti colpi di scena caratterizzeranno le puntate della seconda stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Yilmaz non si presenterà all'appuntamento per fuggire con Zuleyha, perché Mujgan scoprirà di aspettare un figlio da lui. A quel punto l'ex sarta non vorrà saperne più niente e si avvicinerà di nuovo a Demir.

Yilmaz organizza la fuga in Germania con Zuleyha

Dopo aver organizzato la loro fuga nei minimi dettagli, Yilmaz consegnerà i biglietti aerei per la Germania a Zuleyha e le darà appuntamento in un bosco dove l'ex sarta, di nascosto dal marito, si dovrà presentare insieme ad Adnan.

La nuora di Hunkar farà i salti mortali per presentarsi all'appuntamento senza destare sospetti e ad aiutarla ci penserà, come sempre, la domestica Gulten. La sorella di Gaffur, infatti, preparerà l'auto di Zuleyha, mentre l'intera famiglia Yaman sarà impegnata con gli ospiti di un ricevimento che sta avendo luogo alla tenuta.

Sarà così che Zuleyha, convinta di lasciare Adana per sempre, saluterà l'amica e si metterà in macchina con il suo bambino. Nel frattempo Yilmaz andrà a parlare con Mujgan in ospedale, per spiegarle che il suo cuore appartiene ed è sempre appartenuto a Zuleyha.

Mujgan è incinta e Yilmaz rinuncia alla fuga

Purtroppo, anche questa volta, il destino avverso non farà ricongiungere i due ex fidanzati.

Quando tutto sembrerà ormai pronto, Yilmaz riceverà una notizia che gli cambierà totalmente la vita: Mujgan è incinta.

Il figlioccio di Fekeli lo scoprirà proprio mentre andrà a parlare alla moglie del suo amore per Zuleyha. A quel punto, però, il ragazzo non riuscirà a tirarsi indietro dalle sue responsabilità e nonostante sia disperato all'idea di non fuggire via, deciderà di rimanere al fianco di sua moglie e del suo futuro bambino.

Intanto Zuleyha aspetterà, con il cuore pieno di gioia, che Yilmaz arrivi e la porti via. Il passare delle ore, però, la porteranno a credere che il marito di Mujgan abbia avuto un incidente o qualcosa di brutto, e così tornerà a casa prima che Demir possa insospettirsi e uscire a cercarla.

Zuleyha dice addio a Yilmaz

Yilmaz, sapendo che Zuleyha lo sta aspettando, la raggiungerà nel luogo in cui si sarebbero dovuti incontrare e troverà solo una medaglietta appesa a un albero, segno che la ragazza è stata lì come si erano promessi.

Il figlioccio di Fekeli non tollererà l'idea di aver fatto del male alla sua ex fidanzata e così chiederà a Gulten di fare da intermediaria per farli incontrare di nascosto. Zuleyha però, venendo a sapere che Yilmaz è vivo e che non gli è successo niente di brutto come aveva pensato, riferirà alla domestica di non volerlo vedere mai più.

Un giorno l'ex sarta si metterà in macchina per raggiungere il centro, però Yilmaz le taglierà la strada, costringendola a fermarsi, e le spiegherà il perché non si è presentato all'appuntamento.

Venendo a sapere che Mujgan è in dolce attesa, Zuleyha dirà addio a Yilmaz, si rimetterà in macchina e scoppierà in un pianto disperato. Tornata a casa si arrenderà al suo destino e deciderà di avvicinarsi nuovamente a Demir.