Ritorni di fiamma a non finire tra i protagonisti del Trono Over in quest'inizio di stagione di U&D: oltre a Ida Platano ed Alessandro Vicinanza, altri due volti storici del parterre si sono rivisti lontano dai riflettori a circa un anno dalla loro rottura. Come documentano Lorenzo Pugnaloni e Deianira Marzano, al termine della registrazione del dating-show del 7 ottobre, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno cenato insieme in un locale di Roma. Attesa per le anticipazioni delle riprese previste per oggi, dove potrebbe accadere di tutto tra i quattro personaggi di punta della versione senior.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Sta accadendo di tutto tra i personaggi più discussi del Trono Over in queste settimane. Dopo che Alessandro Vicinanza ha dichiarato amore ad Ida Platano, altri due protagonisti di U&D senior sembra si stiano riavvicinando dopo un lungo periodo di gelo.

Come raccontano l'influencer Deianira Marzano e il blogger Lorenzo Pugnaloni la mattina dell'8 ottobre, al termine della registrazione di venerdì pomeriggio Riccardo è stato fotografato a cena con una sua vecchia conoscenza.

Accantonata la parrucchiera bresciana con la quale ha vissuto un lungo tira e molla, Guarnieri è stato avvistato in compagnia di Roberta Di Padua, la dama con la quale ha fatto coppia per qualche mese poco più di un anno fa, ovvero dopo aver detto addio a Ida per la prima volta.

Tensione a mille negli studi di U&D

La sera di venerdì 7 ottobre, dunque, Roberta e Riccardo sono stati sorpresi da alcuni fan di U&D mentre cenavano in un ristorante di Roma. Lo scatto che sta facendo il giro del web, mostra la dama sorridente e tranquilla mentre osserva il suo ex fidanzato: i due erano da soli e probabilmente hanno deciso di mangiare insieme dopo aver partecipato ad una registrazione parecchio movimentata del dating-show.

Le anticipazioni che sono trapelate sulla puntata che Maria De Filippi ha condotto ieri pomeriggio, fanno sapere che tra Di Padua e Ida c'è stata una litigata furiosa: le due si sono scontrate principalmente perché Platano ha deciso di dare un'altra possibilità ad Alessandro, che solo una settimana fa usciva ancora con la romana.

I fan del programma Mediaset sospettano che la cena che hanno fatto Roberta e Riccardo poche ore fa, potrebbe essere un dispetto ai rispettivi ex compagni, che si stanno frequentando da una decina di giorni senza particolari aspettative future.

Attesa per gli spoiler del nuovo appuntamento con U&D

Il blogger Pugnaloni ha aggiornato i fan di U&D su quello che è successo dopo le riprese del 7 ottobre (ovvero che Riccardo e Roberta hanno cenato insieme), ma ha anche allertato i curiosi su quello che potrebbe accadere tra poche ore.

Sabato pomeriggio, infatti, è prevista una nuova registrazione del dating-show e quasi sicuramente Di Padua e Guarnieri saranno chiamati a centro studio per raccontare perché sono usciti e se c'è davvero un riavvicinamento in corso come si vocifera da alcune ore.

La curiosità del pubblico, però, è per la reazione che avranno i protagonisti del Trono Over a questa notizia: Ida potrebbe fare una scenata di gelosia all'ex e alla storica "antagonista", ma anche Tina Cipollari potrebbe attaccare duramente i due che hanno deciso di rivedersi lontano dai riflettori proprio quando Platano e Vicinanza si sono dati un'altra chance.

Le anticipazioni che circoleranno in serata faranno chiarezza a riguardo, ovvero spiegheranno per bene cosa succederà tra i protagonisti della versione senior del programma, quelli che continuano a monopolizzare intere puntate con i loro comportamenti.