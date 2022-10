Nella giornata di martedì 25 ottobre si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che ci sono state novità e colpi di scena per i protagonisti del trono over e classico. A tal proposito, Armando ha conosciuto una dama del parterre, mentre Ida e Alessandro stanno continuando a frequentarsi. Riccardo è stato tirato in ballo nei racconti della coppia e, pertanto, Guarnieri ha preferito uscire dallo studio, ma Maria De Filippi l'ha fatto rientrare. Nel frattempo, Alessio non si è presentato in esterna con Lavinia, mentre Federica è uscita con Stefano ed è stata attaccata da Tina Cipollari.

Federico, invece, ha portato in esterna una nuova corteggiatrice di nome Lucrezia e, inoltre, ha ballato in studio con Carola.

Uomini e Donne, registrazione 25 ottobre: Armando conosce una dama

Armando non è riuscito ancora a trovare l'amore a Uomini e donne. Le anticipazioni sulla registrazione del 25 ottobre, trapelate dall'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che il cavaliere partenopeo ha iniziato a conoscere una dama del parterre over del dating show. La nuova frequentazione di Incarnato ha portato malumori in Cristina, single che Armando aveva frequentato nei giorni precedenti. Le indiscrezioni forniscono dettagli in più in merito a quanto accaduto in studio e sembrerebbe che Cristina sia rimasta dispiaciuta, per la nuova conoscenza di Incarnato.

Uomini e Donne, anticipazioni novembre: Riccardo esce dallo studio

Nel frattempo, Ida e Alessandro hanno parlato della loro frequentazione. Anche nella registrazione di Uomini e Donne del 25 ottobre, la dama siciliana e il cavaliere salernitano hanno raccontato come sta proseguendo la conoscenza. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che, durante la chiacchierata, è stato tirato in ballo Riccardo.

Guarnieri non ha preso bene la cosa, al punto da uscire dallo studio. Maria De Filippi, però, ha preso in mano la situazione e ha richiamato l'ex protagonista di Temptation Island a tornare a sedersi nel parterre. Durante le riprese, inoltre, non sono mancate le solite discussioni fra Roberta, Ida e Riccardo. Al momento, però, non sono trapelati ulteriori indizi sulle liti accadute nelle nuove riprese del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, prossime puntate: Alessio non si presenta in esterna con Lavinia

Per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne, Alessio non si è presentato in esterna con Lavinia. Inoltre, in studio, il corteggiatore si è lamentato con la tronista del dating show, affermando di non avere digerito il fatto che Lavinia era andata a riprendere Alessio Campoli. Federica Aversano, invece, ha fatto un'esterna con Stefano ed è stata attaccata da Tina. In particolar modo, l'opinionista della trasmissione di Maria De Filippi ha avuto da ridire sui modi della tronista campana. Attualmente, non è trapelato alcun indizio su cosa abbia fatto la single, per fare sbottare, per l'ennesima volta, Cipollari.

Non è la prima volta, infatti, che Tina ha da ridire sul comportamento di Federica. Federico, invece, ha portato in esterna una nuova corteggiatrice, di nome Lucrezia e, inoltre, durante le riprese, ha ballato con Carola.