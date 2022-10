Elenoire Ferruzzi è al centro dell'attenzione mediatica per un paio di cose che ha detto e fatto ultimamente contro Nikita nella casa del GF Vip. Tra i tanti che stanno condannando lo sputo e le parole della "vippona", c'è anche Marco Bellavia che, sui social network, si è accodato a chi sta chiedendo la squalifica per i comportamenti sopra le righe della "star del web". La giovane concorrente è all'oscuro di tutto quello che sta succedendo dentro e fuori le mura di Cinecittà, ma tra pochi giorni potrebbe scoprirlo dalla viva voce di Alfonso Signorini.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Che Elenoire stia un po' esagerando nell'attaccare Nikita, lo pensano tanti spettatori del GF Vip. Nelle ultime 24 ore, infatti, la concorrente ha detto e fatto cose che stanno facendo insorgere il popolo del web, che in massa chiede la sua espulsione immediata dal gioco. Dopo essersi scontrata con Pelizon nel corso della diretta del 24 ottobre, Ferruzzi è stata sorpresa dalle telecamere del GF Vip mentre sputava per terra in un punto dove era appena passata la coinquilina.

Il gesto della "vippona" è stato condannato da chiunque l'abbia visto, anche perché sembra averlo fatto con disprezzo e mossa da una forte antipatia. "Mi viene il sangue al cervello", ha commentato la stessa Elenoire dopo che Antonino Spinalbese si è fatto una grassa risata.

L'ex inquilino del GF Vip fa un appello

Tra i tanti che in queste ore stanno prendendo parola sui social network per chiedere un provvedimento nei confronti di Elenoire e del gesto che ha fatto contro Nikita, c'è anche un ex concorrente del GF Vip 7. Marco Bellavia, infatti, in queste ore è intervenuto su Twitter per commentare gli episodi che sono accaduti nella casa di Cinecittà dopo la puntata del 24 ottobre.

Senza mai citare direttamente lo sputo di Ferruzzi, il mental coach ha digitato: "Dopo quello che ho visto al GF Vip, voglio sbilanciarmi e consigliare Elenoire Ferruzzi squalificata. Il rispetto è la prima regola di una convivenza tra individui", ha aggiunto l'ex vippone in uno sfogo che i siti di Gossip stanno riportando.

Marco ha anche detto la sua su un altro argomento che sta creando dibattito tra gli spettatori del reality-show: "So che ha anche sostenuto che Nikita porta sfiga. Così si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio".

Possibili provvedimenti in arrivo al GF Vip

Marco Bellavia è solo l'ultimo dei tanti che concordano sul fatto che Elenoire dovrebbe essere punita per come si sta comportando nei confronti di Nikita davanti alle telecamere. Come lei stessa ha confermato l'altra sera in diretta su Canale 5, a smuovere Ferruzzi è una profonda gelosia: da quando si è legata a Daniele Dal Moro, la "star del web" vede di cattivo occhio chiunque gli si avvicini secondo lei in modo ambiguo. Pelizon, dunque, sarebbe colpevole di trascorrere troppo tempo con il ragazzo che piace alla "vippona", sebbene tra lei e il coinquilino non ci sia nulla di sentimentale.

Alfonso Signorini ha provato a spiegare a Elenoire che Daniele può parlare con chi vuole, ma lei ha perso le staffe dicendo che Nikita gli si avvicinerebbe apposta sapendo di crearle un fastidio. Alla fine della diretta di lunedì, poi, Ferruzzi è stata sorpresa dalle telecamere mentre sputava per terra dopo che l'influencer le era appena passata accanto. Questo gesto non è piaciuto a gran parte del pubblico, che ora chiede che vengano presi dei provvedimenti perché non può passare il messaggio che per gelosia una persona arrivi al punto di offende e prendere di mira qualcuno che oggettivamente non ha colpe.