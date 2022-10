Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo autunno rivelano che ci sarà spazio per una nuova sfuriata della dama Roberta Di Padua, la quale perderà completamente le staffe e il controllo della situazione.

Spazio anche alle vicende di Federica Aversano, la nuova tronista di questa edizione, la quale avrà un momento di crollo in studio e si lascerà andare alle lacrime.

Roberta bacia Riccardo e litiga con Ida: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Roberta sarà indubbiamente una delle protagoniste dello show di Canale 5.

La dama, infatti, sarà al centro del dibattito dopo essere uscita di nuovo a cena con il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, reduce dall'addio definitivo con Ida Platano.

In studio i due protagonisti del trono over racconteranno che tra di loro c'è stato anche un bacio, ma aggiungeranno di non avere intenzione ad andare avanti e continuare a frequentarsi.

Intanto Alessandro porterà avanti la sua frequentazione con Ida Platano e durante il loro momento in studio Roberta non perderà occasione per lanciare frecciatine.

Roberta perde le staffe con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che le due dame del trono over si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti e a un passo dalla "rissa" in studio.

Come se non bastasse, Alessandro racconterà la sua versione dei fatti in merito a quanto è successo con Roberta durante la loro frequentazione.

Il cavaliere ha raccontato a Ida che Di Padua gli sarebbe saltata addosso per baciarlo. Una versione dei fatti che ha mandato in tilt la dama, la quale in studio ha perso le staffe anche nei confronti di Alessandro, tanto che stava per mettergli le mani addosso.

Nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne previste questo autunno in tv, si continuerà a parlare anche del percorso di Federica Aversano.

Federica Aversano scoppia in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Dopo essersi presentata in studio come una ragazza particolarmente sicura di sé, ecco che Federica avrà il suo primo crollo.

La tronista scoppierà in lacrime, rivelando apertamente di aver capito che fa grande fatica a legarsi e quindi affezionarsi agli altri. Tale situazione crea non poca sofferenza nel cuore della ragazza.

Una confessione che ha commosso Ida Platano, la quale in studio ha chiesto di potersi avvicinare a Federica per darle un abbraccio.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, in un primo momento, Federica ha rifiutato l'abbraccio della dama siciliana, perché ha letto delle dichiarazioni che non le sono piaciute. Poi però, alla fine, le due si sono chiarite e Federica si è lasciata consolare dall'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri.