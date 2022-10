Cosa succede nella sesta e ultima puntata di Sopravvissuti con Lino Guanciale? Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che il finale si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena, in particolar modo per Luca e il gruppo di superstiti che si ritroveranno ancora una volta in pericolo. La situazione non sarà affatto semplice da gestire e, nel corso della puntata conclusiva di questa prima stagione, tutti i segreti che sono stati tenuti nascosti fino a questo momento potrebbero venire a galla.

Cambio programmazione per il finale di Sopravvissuti su Rai 1

L'ultima puntata di Sopravvissuti subirà un cambio programmazione su Rai 1. Se fino a questo momento la fiction con Lino Guanciale è sempre andata in onda di lunedì sera, il finale della prima stagione verrà anticipato a martedì 1° novembre. Nella stessa settimana, quindi, saranno in onda le ultime due puntate della serie che sta ottenendo una media di circa tre milioni di telespettatori a settimana, pari ad uno share che oscilla tra il 14 e il 15%.

Ma quali saranno i colpi di scena di questo finale? Cosa succederà a Luca e agli altri protagonisti della serie che sono riusciti a salvarsi dal disastro dell'Arianna?

Luca e gli altri in pericolo di vita: anticipazioni Sopravvissuti ultima puntata

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Sopravvissuti in onda martedì 1° novembre 2022 in prima visione assoluta Rai, rivelano che il gruppo di sopravvissuti guidati da Luca, si renderà conto di essere in pericolo. Tutti si sentono braccati perché non sanno chi è il loro assalitore che li sta mettendo in pericolo e, questa volta, finiranno nel mirino anche le persone care dei superstiti dell'Arianna.

Una situazione che si preannuncia particolarmente tesa e preoccupante, in primis per Luca che sarà in ansia per le sorti di sua moglie e delle sue bambine. Ecco perché, il personaggio interpretato da Lino Guanciale, chiederà alla donna di stabilirsi per un po' di tempo dai suoi genitori.

Luca nasconde verità inconfessabili: anticipazioni Sopravvissuti ultima puntata

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sull'ultima puntata di Sopravvissuti in onda il 1° novembre in tv rivelano che Luca e gli altri superstiti dell'Arianna nascondono delle verità inconfessabili che fino a questo momento hanno sempre cercato di tener nascoste. Riusciranno a fare in modo che queste verità non vengano a galla oppure dovranno uscire allo scoperto definitivamente?

Insomma un finale decisamente al cardiopalma per la fiction con Lino Guanciale che si prepara così a salutare il pubblico con questa sesta e ultima puntata che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena.