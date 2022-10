Tina Cipollari smaschera Federica Aversano, nuova tronista di Uomini e donne. A distanza di un mese dall'inizio di questa nuova edizione in tv, la storica opinionista del talk show di Maria De Filippi ha fatto un primo bilancio sui protagonisti del trono classico e over.

Intervistata dal magazine della trasmissione di Canale 5, Tina non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti di Federica Aversano, con la quale in queste settimane non sono mancati gli scontri infuocati in studio.

La verità di Tina su Federica Aversano dopo gli scontri a Uomini e donne

Nel dettaglio, la presenza in studio di Federica Aversano come nuova tronista di Uomini e donne, non è passata affatto inosservata, tanto da scatenare più volte l'ira di Tina.

L'opinionista non ha mai nascosto la sua "antipatia" nei confronti della giovane tronista, rivelando apertamente di non gradire il suo modo di fare e di porsi nei confronti dei ragazzi che vengono in studio per conoscerla.

Anche in questa nuova intervista al magazine del programma, Tina ha ribadito che i nuovi ragazzi del trono classico le piacciono molto, fatta eccezione per Federica, verso la quale continua a nutrire dei grandissimi dubbi.

Tina Cipollari smaschera Federica, la nuova tronista di Uomini e donne

"Faccio prima a dirle che di lei non mi convince proprio niente. Non mi piace come si pone nei confronti dei suoi corteggiatori", ha sentenziato Tina aggiungendo poi di avere l'impressione che Federica sia alla ricerca dell'uomo impossibile.

"Non sa nemmeno lei quello che vuole realmente.

Io penso che a lei non piaccia nessuno die ragazzi che sono lì, farebbe prima a eliminarli tutto e ricominciare da capo", ha aggiunto ancora Tina sostenendo quindi che la tronista non sarebbe interessata a nessuno dei pretendenti che in queste settimane ha preso parte alla trasmissione per conoscerla.

"Alla fine, secondo me, se continua con questo atteggiamento, resterà con un pugno di mosche in mano", ha chiosato Tina parlando della tronista casertana.

La frecciatina di Tina contro Gemma Galgani

Insomma, Tina sembra avere le idee molto chiare sul conto di Federica Aversano che intanto sta portando avanti questa sua avventura nello studio di Uomini e donne tra alti e bassi.

E poi ancora, nel corso dell'intervista, l'opinionista di Uomini e donne non ha rinunciato a delle frecciatine anche nei confronti della sua nemica storica, Gemma Galgani.

"Un aperitivo? Sceglierei Gemma, è l'unica a potermi dare qualche consiglio sull'amore", ha dichiarato ironicamente Cipollari facendo riferimento alla "disastrosa" situazione sentimentale della dama torinese.