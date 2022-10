Tina Cipollari è da anni una delle opinioniste di Uomini e donne. In una recente intervista, rilasciata per il magazine del dating show, la collega di Gianni Sperti ha rivelato alcuni retroscena sui protagonisti della trasmissione, sostenendo che, a detta sua, qualche single sarebbe nel programma, soltanto per giocare e per ottenere notorietà. Inoltre, Tina ha anche parlato di Gemma Galgani e Federica Aversano.

Uomini e Donne: per Tina Cipollari, qualcuno sarebbe in studio solo per giocare

Tina Cipollari ha sempre espresso liberamente la sua opinione nel dating show di Maria De Filippi.

In una recente intervista per il magazine del programma, l'opinionista ha rivelato come mai, a detta sua, alcune persone sarebbero in studio da anni, senza trovare l'amore. A tal proposito, Cipollari ha affermato: ''Intanto perché Uomini e Donne non è un'agenzia matrimoniale''. Inoltre, Tina ha proseguito, sostenendo che ci sarebbero diversi tipi di persone che arrivano in televisione per cercare l'amore, dichiarando: ''C'è chi è in studio solo per giocare, perché interessato alla notorietà, chi è troppo esigente, perché pretende di conquistare''.

Uomini e Donne: l'opinione di Tina Cipollari su Gemma Galgani

Tina ha anche parlato di alcune protagoniste del parterre over di Uomini e Donne. Nel caso in cui fosse costretta a prendere un aperitivo con una sola fra Ida, Roberta e Gemma, Cipollari non avrebbe dubbi e sceglierebbe Galgani.

A tal proposito, l'opinionista del dating show di Canale 5 ha aggiunto, ridendo: ''Tra le tre sceglierei Gemma, è l'unica a potermi dare qualche consiglio sull'amore, ma soprattutto mi piacerebbe chiederle qual è il segreto per conquistare un uomo e tenerlo legato a sé''. In merito ai cavalieri della trasmissione, invece, Cipollari ha spiegato che fra Fabio Nova e Armando Incarnato non potrebbe scegliere, ma preferirebbe, piuttosto, la clausura.

Uomini e Donne: Federica Aversano non convince Tina Cipollari

Archiviata la sua esperienza come corteggiatrice, Federica Aversano è una delle troniste dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne. Tina Cipollari non ha mai nutrito molta simpatia nei confronti della single campana. A tal proposito, l'opinionista ha rivelato: ''Di lei non mi convince proprio niente.

Non mi piace come si pone nei confronti dei suoi corteggiatori. Mi sembra una ragazza alla ricerca dell'uomo impossibile''. Secondo Tina, la tronista farebbe bene a eliminare tutti i single, arrivati in studio per conquistarla e ricominciare da capo. Cipollari ha anche aggiunto: ''Alla fine, secondo me, se continua con questo atteggiamento, resterà con un pugno di mosche in mano''.