Antonella ed Edoardo sono una coppia da qualche settimana, ma tra gli spettatori del GF Vip c'è ancora chi è convinto che il vero interesse della ragazza sia per un altro concorrente. La scorsa sera, infatti, Fiordelisi è stata sorpresa dalle telecamere mentre stuzzicava Antonino in cucina con sguardi provocatori e pensieri su come si sarebbe potuto evolvere il loro rapporto se almeno uno dei due se la fosse giocata meglio. Tra i fan del reality Mediaset, c'è chi parla addirittura di mancanza di rispetto nei confronti dell'ignaro Donnamaria.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Il giorno prima di una nuova puntata del GF Vip, Antonella è stata beccata mentre affrontava una dialogo un po' "equivoco" con Antonino.

Gli spettatori della diretta su Mediaset Extra, infatti, hanno intercettato qualche battuta che l'influencer ha fatto al coinquilino in cucina, in un momento in cui il "suo" Edoardo non era nei paraggi.

"All'inizio hai giocato male, dovevi essere più vero. Secondo me, te la sei giocata male. Parlo in generale, chissà", ha detto Fiordelisi al compagno d'avventura.

I fan del reality pensano che la giovane si riferisse all'avvicinamento che Spinalbese ha avuto a Ginevra Lamborghini sin dal primo giorno nella casa, un'amicizia speciale che ha impedito lo sbocciare di altri rapporti magari anche più profondi.

Il parere di chi guarda il GF Vip

Antonella, però, ha fatto anche "mea culpa" dicendo che anche lei si sarebbe giocata male le proprie carte: "Dipende dai caratteri che ho di fronte, ma forse ho sbagliato anch'io".

Insomma, questo dialogo da tanti spettatori è stato interpretato come una tacita ammissione di interesse da parte della ragazza che attualmente è legata ad un altro concorrente del GF Vip.

Tra i commenti che sono apparsi sul web in merito a questo scambio di sguardi a ammiccamenti tra Fiordelisi e Spinalbese, spiccano quelli di chi è convinto che la giovane sia molto attratta dall'ex di Belen ma che non lo dica perché ormai fa coppia con un altro.

"Lei sta sotto per Antonino e non vuole ammetterlo", "Il modo in cui guarda il parrucchiere non è lo stesso con cui guarda Edoardo, mi dispiace per lui", "L'errore sta nel cercare una motivazione dietro agli atteggiamenti di Antonella, perché qualsiasi essa sia non giustifica le ripetute mancanze di rispetto nei confronti di Edoardo", questi sono solo alcuni dei pareri che i fan del reality di Canale 5 hanno espresso l'altro giorno su Twitter.

La richiesta di Spinalbese al GF Vip

Tra gli spettatori del GF Vip, però, c'è anche chi ha ipotizzato che Antonella possa avere un secondo fine avvicinandosi in modo ambiguo a Spinalbese: "Ma non pensate che voglia smascherarlo?".

Il parere che l'influencer possa provare un'attrazione più forte per Antonino rispetto ad Edoardo, è molto diffuso e anche la diretta interessata l'ha velatamente confermato dicendo che il parrucchiere è più il suo prototipo di uomo ideale dal punto di vista fisico.

Il desideratissimo vippone, però, ammette di non essere soddisfatto delle presenze femminili che ci sono nella casa e chiede agli autori di far entrare ragazze giovani e soprattutto single.

Chiacchierando con Daniele, infatti, l'ex di Belen ha apertamente detto che se incontrasse una donna libera non si farebbe problemi ad avvicinarsi a lei, cosa che non ha ancora fatto con nessuna delle coinquiline (che sono tutte o impegnate o troppo grandi d'età).

Gli ingressi che ci saranno nella casa del GF Vip a partire da novembre, dunque, potrebbero accontentare Antonino, soprattutto se tra questi dovesse esserci anche la sua ex fiamma Helena Prestes, come molti siti ipotizzano da settimane.