Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso del 2022 su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio ancora per le intricate vicende che avranno come protagonisti Riccardo, Ida, Roberta e Alessandro.

La dama siciliana deciderà di portare avanti la sua frequentazione con Alessandro ma non mancheranno i dubbi da parte della Di Padua.

Spazio anche alle vicende di Riccardo che, nel corso dei prossimi appuntamenti, annuncerà di voler abbandonare definitivamente la trasmissione di Canale 5.

Ida e Alessandro in crisi: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne 2022 rivelano che Ida e Alessandro proseguiranno la loro frequentazione fuori dallo studio, ma senza nascondere le difficoltà che stanno incontrando in questo periodo.

La dama siciliana, infatti, farà presente che ci sono delle cose che non permettono loro di viversi serenamente fuori dallo studio televisivo di Maria De Filippi e quindi di riprendere in mano le redini del loro discusso rapporto sentimentale.

Come se non bastasse, si aggiungeranno anche i dubbi di Roberta: dopo essere stata "scaricata" da Alessandro, ecco che la dama non si farà problemi ad attaccarlo in studio, evidenziando il fatto che non sarebbe completamente sincero e leale nei confronti di Ida.

Roberta dubita su Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Insomma, Roberta sembra non credere in questo interesse che Alessandro sostiene di provare nei confronti della sua ex fidanzata e quindi finirà per mettere in dubbio i sentimenti del cavaliere.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ben presto Alessandro ammetterà che forse necessita di chiudere definitivamente con il passato e quindi con Roberta.

Di conseguenza, i due diventeranno protagonisti di un momento confidenziale in studio, al termine del quale si lasceranno andare anche ad un ballo e tutto ciò metterà in profonda crisi Ida.

La dama siciliana lascerà lo studio, sbottando contro Alessandro che proverà a farla calmare e la raggiungerà nel dietro le quinte dello show per placare la sua ira.

Riccardo annuncia il suo addio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Come se non bastasse, al centro dell'attenzione finirà anche Riccardo Guarnieri: le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che il cavaliere spiazzerà tutti nel momento in cui annuncerà di voler abbandonare definitivamente la trasmissione.

Riccardo confesserà di voler uscire di scena dalla trasmissione e il motivo avrebbe a che fare con Ida Platano, la sua ex storica.

Il cavaliere, infatti, ammetterà di soffrire perché in questi mesi non è riuscito a creare un rapporto armonico con Ida e rivederla costantemente in studio non gli farebbe affatto bene, soprattutto adesso che la dama ha scelto di ripartire da zero al fianco di Alessandro.