Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata del 13 ottobre svelano nuovi colpi di scena.

Manuela sarà piena di premure nei confronti di Niko. Chiara, invece, prenderà una decisione inaspettata.

Upas, episodio 13/10: la gemella sarà vicina al suo ex

Nel corso della puntata di Upas del 13 ottobre verrà dato spazio alle vicende personali di Manuela. Quest'ultima sembra essere ancora innamorata di Niko. Il cuore del giovane, però, è di Susanna, visto che stavano anche per sposarsi.

Vista la morte prematura della giovane Picardi, però, le cose potrebbe cambiare. Del resto Niko prima o poi potrebbe innamorarsi di nuovo. Tuttavia sembrerebbe presto per parlarne. Difatti l'avvocato Poggi pensa ancora alla al suo amore e soffre molto per averla persa. Manuela, tuttavia, non demorde e spera che Niko possa rendersi conto che lei lo ama ancora.

Upas, trama 13 ottobre: Serena sospetta della sorella

Secondo le anticipazioni della puntata di Upas del 13 ottobre, Manuela sarà sempre più presente nella vita del suo ex. La ragazza non farà altro che ricoprirlo di attenzioni. Di certo non agirà in questo modo solo perché è preoccupata per lui, ma ci sarà sotto qualcosa. Serena, però, noterà che sua sorella tende a passare molto tempo con Niko.

La sorella maggiore non riuscirà a non insospettirsi. Del resto conosce molto bene Manuela e sa cosa potrebbe avere in mente. Tuttavia la moglie di Filippo non sembrerebbe gradire i piani di sua sorella minore. Non sarebbe da escludere, infatti, che la giovane intervenga per dare dei consigli a Manuela. Del resto già precedentemente aveva espresso il suo disappunto riguardo ai sentimenti che la sorella prova nei confronti di Niko.

Upas, anticipazioni 13/10: Chiara dice addio alla droga

Nel corso della puntata di Upas del 13 ottobre ci sarà spazio anche per le vicende personali della giovane Petrone. Quest'ultima, dopo la sentenza e la condanna a quattro anni, capirà che deve reagire e riprendere in mano la sua vita. Cosa farà Chiara? In primis deciderà di dire addio alle sostanze stupefacenti, o almeno di provare a non farne più uso.

Difatti, per interrompere con la tossicodipendenza c'è bisogno di tempo e di supporto psicologico. Pertanto sarà necessario che si rechi in una comunità di recupero, in modo da essere seguita da personale qualificato e competente. Solo così potrà davvero non avere ricadute. Tuttavia il centro di recupero sembra essere lontano da Napoli, dunque per affrontare questo dramma e dire addio alla droga dovrà allontanarsi da Napoli e soprattutto da Nunzio.