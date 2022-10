Arrivano le anticipazioni di Un Posto al sole delle puntate su Rai 3 in onda dal 17 al 21 ottobre 2022, alle 20:50 e su RaiPlay on demand e anche in replica. Settimana decisamente intensa, con misteri da risolvere e situazioni pericolose.

Nei nuovi episodi, il responsabile dell'avvelenamento di Marina e Roberto tornerà a colpire. Marina, dopo essere sparita nel nulla poco prima di partecipare all'evento del Salone Nautico, è scomparsa nel nulla. Solo ora capirà di essere finita in un grosso guaio. Nel frattempo, Roberto riceverà un'inaspettata lettera mentre a Palazzo Palaldini si farò luce sul mistero legato alla vera identità di Lia.

Marina finisce in grossi guai: Un Posto al sole anticipazioni 17-21 ottobre

Nel dettaglio, le nuove trame di Un Posto al sole raccontano che Marina non avrà il tempo di godersi la sua ritrovata tranquillità con Roberto dopo la disavventura che li ha visti tristemente protagonisti. La povera Giordano, in seguito all'accesa lite che avrà pochi minuti prima di partecipare all'evento del Salone Nautico, capirà di essersi messa in seri guai.

Marina non uscirà indenne da questa situazione e la sua vita potrebbe essere in pericolo per l'ennesima volta, nonostante la polizia abbia tentato di proteggerla.

Nel frattempo, Manuela starà sempre più accanto a Jimmy e soprattutto a Niko, consapevole di esserne ancora profondamente innamorata.

Micaela sarà furiosa e, sentendosi tradita, risponderà con un vile colpo basso.

Roberto spiazzato da una lettera, Nunzio e Chiara si separano

Ancora problemi anche per Viola e suo figlio Antonio, che risente del pessimo clima che si è instaurato tra i suoi genitori. Inoltre, il bimbo capirà che sua mamma è in pericolo, dato che ha la scorta, e ne rimarrà angosciato.

Chiara ha accettato di disintossicarsi e deve partire per una clinica lontana da Napoli. Deve dare l'addio a Nunzio, che le promette che l'aspetterà felice di trovarla guarita, rinnovandole la promessa di sposarla.

Intanto, Roberto verrà spiazzato dall'arrivo di una lettera alquanto dolorosa e inaspettata, che lo manderà in una profonda crisi esistenziale.

Alberto scopre una stanza segreta, spoiler Upas 17-21 ottobre

Ci sarà ampio spazio per parlare del segreto legato a Lia, dopo aver ricevuto in dono un prezioso album che contiene la verità sulle sue origini.

Stando alle anticipazioni di Un Posto al sole al 21 ottobre, Alberto scoprirà una stanza segreta nel seminterrato di Palazzo Palladini, mentre sta progettando la ristrutturazione del locale.

A quel punto, Lia non potrà fare a meno di indagare e, nel cuore della notte, si intrufolerà di soppiatto nella stanza. Ma attenzione, perché qualcuno non la lascerà agire indisturbata.