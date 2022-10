L'appuntamento con Un posto al sole prosegue con successo nella fascia dell'access prime time e, i retroscena delle nuove puntate che presto arriveranno su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per le sorti di Marina Giordano, vittima della furia di Fabrizio.

La donna si trova prigioniera nelle mani di Rosati e, come svelato dalla stessa Nina Soldano in una recente intervista, ci sarà un vero e proprio "picco di tensione" che sarà in costante crescendo nel corso delle prossime puntate, quando si arriverà alla resa dei conti finale di questa intricata vicenda.

Marina nelle mani del pericoloso Fabrizio nelle nuove puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che la situazione non è affatto rassicurante per Marina Giordano.

La donna è vittima del suo ex uomo che sta mostrando dei chiari segnali di squilibrio e che comincia a farla paura sul serio.

La donna proverà a scappare via e a convincerlo a lasciarla andare definitivamente ma, i suoi tentativi non andranno a segno, dato che Fabrizio Rosati non avrà intenzione di mollare la presa e dargliela per vinta.

Come andrà a finire allora questa situazione? Cosa succederà nel corso delle prossime puntate della soap opera serale che sta appassionando una media di quasi due milioni di spettatori a serata?

Retroscena nuove puntate Un posto al sole: cosa succederà tra Marina e Fabrizio

A svelare i primi retroscena su quello che succederà nelle nuove puntate di Un posto al sole, ci ha pensato l'attrice Nina Soldano che veste i panni proprio di Marina nella soap

"Ci sarà un picco di tensione pazzesco: quando l'ho girato avevo la pelle d'oca", ha svelato l'attrice in merito a quello che accadrà al suo personaggio nel corso delle prossime settimane.

E, come se non bastasse, ha svelato che Marina Giordano si metterà all'opera anche per inventarsi un trucco notevole che possa permetterle di scappare via da Fabrizio e liberarsi da questa prigionia cui l'ha costretta.

'Il fiato sospeso è garantito', rivela l'attrice di Marina sulle nuove puntate di Un posto al sole

Per il momento, però, l'attrice Nina Soldano ha preferito non sbilanciarsi più di tanto in merito all'esito di questo piano: se funzionerà o meno si scoprirà nel corso delle prossime puntate della soap opera serale di Rai 3, di sicuro però non mancheranno i colpi di scena e le sorprese adrenaliniche.

"Ogni puntata avrà il suo colpo di scena, il fiato sospeso è garantito", ha aggiunto l'attrice che da oltre vent'anni è tra le protagoniste più amate della soap opera italiana in onda su Rai 3, confermata per tutta la durata della stagione televisiva 2022/2023.