L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per oggi 27 ottobre come sempre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Le anticipazioni del talk show Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per un colpo di scena che avrà come protagonisti Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Spazio anche alle consuete discussioni che vedranno coinvolte Ida e Roberta e, questa volta, spiazzerà la reazione e la presa di posizione in studio di Tina Cipollari.

Roberta e Riccardo si vedono fuori dallo studio: anticipazioni Uomini e donne oggi 27 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne di oggi 27 ottobre 2022 rivelano che Riccardo Guarnieri e Roberta saranno al centro dell'attenzione in studio.

I due protagonisti del trono over, in passato anche protagonisti di una love story che non è mai decollata fuori dagli studi del talk show dei sentimenti di Canale 5, confesseranno di essersi visti fuori dal programma.

Roberta e Riccardo sono stati protagonisti di una nuova esterna insieme, così come hanno raccontato loro stessi in studio, non senza destare particolari attenzioni.

Bacio tra Roberta e Riccardo: anticipazioni Uomini e donne oggi

I due protagonisti senior, infatti, nel corso della puntata di oggi pomeriggio racconteranno di essere usciti a cena e durante questo incontro c'è stato anche un bacio.

Una rivelazione clamorosa che farebbe pensare ad un ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati ma, a quanto pare, così non sarà.

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 27 ottobre 2022 rivelano che, nonostante il bacio tra Riccardo e la sua ex Roberta, i due preciseranno di non avere alcuna intenzione di proseguire questa frequentazione.

Insomma, l'ex fidanzato di Ida Platano e la dama Roberta non avrebbero voglia di rivedersi ancora fuori dallo studio, nonostante il bacio che c'è stato tra di loro.

Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni.

Tina difende Ida da Roberta: anticipazioni Uomini e donne 27 ottobre

Spazio anche alle vicende di Ida Platano: gli spoiler di questa nuova puntata di Uomini e donne di oggi rivelano che la dama siciliana continuerà a portare avanti la sua frequentazione con Alessandro.

In studio, però, non mancheranno le polemiche e in particolar modo Roberta si scaglierà contro la sua "nemica".

La situazione in studio sarà particolarmente tesa tra Ida e Roberta, al punto che le due donne saranno protagoniste di un accesissimo scontro, dove si ritroveranno a pochi centimetri di distanza l'una dall'altra.

A spiazzare sarà la reazione di Tina Cipollari che, questo pomeriggio, si schiererà in difesa di Ida Platano, difendendola dagli attacchi di Roberta.

Il ritorno di Roberta Di Padua a U&D anima le dinamiche e gli ascolti

Insomma, un nuovo appuntamento che sicuramente non deluderà le aspettative dei numerosi fan del programma che da diverse settimane ormai, stavano attendendo la messa in onda della registrazione incentrata sul bacio tra Roberta e Riccardo.

Da quando la dama è ritornata in studio dopo qualche anno di assenza, ha scatenato un vero e proprio "terremoto": prima l'avvicinamento con Alessandro, poi gli scontri costanti con Ida e adesso il bacio con il suo ex Guarnieri.

E, anche dal punto di vista auditel, il "ciclone Roberta" non sembra affatto dispiacere agli spettatori del talk show di Maria De Filippi.

Le puntate di Uomini e donne dedicate interamente alle vicende del trono over continuano ad essere le più seguite della stagione, con una media giornaliera che sfiora anche il muro dei tre milioni di fedelissimi e picchi del 30% di share durante la messa in onda su Canale 5.