Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 10 al 14 ottobre, confermano che l'avvelenatore di Roberto e Marina non ha rinunciato al suo folle piano di vendetta e che si preparerà a colpire nuovamente.

Grande apprensione per Marina Giordano. L'imprenditrice, infatti, dopo una violenta lite, smetterà di rispondere al telefono.

Nel frattempo, Diego resterà sempre più affascinato da Lia Longhi. La spontaneità della ragazza dileguerà in parte l'aura di mistero che la circonda.

L'avvelenatore torna all'azione

Il misterioso personaggio che ha provato ad uccidere Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) non rinuncerà al suo folle piano.

Le anticipazioni rivelano infatti che il potenziale assassino si appresterà a fare un nuovo tentativo per eliminare i due o almeno uno di essi. Risulta molto interessante capire se questo misterioso personaggio farà un ennesimo tentativo a distanza o se stavolta rischierà in prima persona, fornendoci qualche indizio concreto sulla sua identità.

Va ricordato, infatti, che finora si sono visti solo l'ombra del maniaco e l'interno del suo covo. È proprio qui che si sono notati alcuni indizi alquanto inquietanti, tra cui a alcune foto scattate a Procida a Ferri e Marina, un tagliacarte che puntava alla loro gola e alcuni fazzoletti sporchi di una sostanza rossa di origine ignota.

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 ottobre: Marina è in pericolo

In questo contesto, risulta molto interessante analizzare quello che accadrà a Marina nelle prossime puntate. Quest'ultima deciderà di tornare al lavoro e si appresterà a partire per raggiungere il Salone Nautico. Qui, però, dovrà fare i conti con un evento alquanto sgradevole.

A quanto pare, infatti, l'imprenditrice Giordano sarà protagonista di una discussione molto violenta, anche se non viene svelato chi sarà l'altro interlocutore.

In seguito a questo spiacevole episodio, la donna smetterà di rispondere al telefono e i suoi cari inizieranno a temere per il peggio. Purtroppo, gli elementi che vengono forniti sono davvero troppo pochi per capire se si tratti di qualche evento banale o se Marina sarà realmente in pericolo.

In particolare, resta da capire se la sparizione della donna risulterà in qualche modo collegata all'avvelenatore, ma per saperlo occorrerà aspettare i prossimi giorni.

Un posto al sole puntate dal 10 al 14 ottobre: Diego affascinato da Lia

Diego (Francesco Vitiello) resterà sempre più affascinato da Lia Longhi (Giuliana Vigogna). A quanto pare, la ragazza mostrerà un lato più sensibile e questo dissiperà quell'aura di mistero che l'avvolge. Al momento, però, non è ancora chiara se la ragazza sia uno dei buoni o se sia lì per fare del male a qualcuno. La governante di casa Ferri, considerate le tempistiche, continua a restare uno dei principali indiziati per l'avvelenamento di Ferri e Marina.