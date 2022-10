L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda questo lunedì 3 ottobre su Canale 5. Le anticipazioni del programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende della dama Pinuccia la quale si ritroverà ancora una volta protagonista di un intenso e acceso scontro in studio con Tina Cipollari.

Spazio poi alle vicende di Ida Platano che, in questo nuovo appuntamento, deciderà di dare una svolta importante al suo percorso, accettando di conoscere nuovi pretendenti.

Pinuccia al centro dell'attenzione: anticipazioni Uomini e donne 3 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di questo lunedì 3 ottobre rivelano che si tornerà a parlare della dama Pinuccia.

Dopo aver trascorso l'estate con Alessandro e, dopo aver preso atto del fatto che le cose tra i due non hanno funzionato, ecco che Pinuccia si è rimessa in gioco con un nuovo pretendente del trono over.

I due hanno provato così a conoscersi meglio e sono stati protagonisti di una nuova esterna che, tuttavia, non ha convinto fino in fondo il cavaliere.

In studio, infatti, ammetterà di essere deluso da alcuni comportamenti della dama Pinuccia: proprio per questo motivo, il cavaliere deciderà di chiudere già la loro frequentazione.

Pinuccia lascia lo studio dopo lo scontro con Tina: anticipazioni Uomini e donne 3 ottobre

Immediata la reazione di Tina Cipollari: le anticipazioni di Uomini e donne del 3 ottobre rivelano che, la storica opinionista del programma coglierà subito la palla al balzo per muovere delle nuove feroci critiche nei confronti di Pinuccia.

Del resto, tra le due, non c'è mai stato un buon feeling e in diverse occasioni Tina ha provato a mettere in cattiva luce la dama del trono over.

Ebbene, dopo l'ennesimo scontro in studio con Tina, ecco che Pinuccia deciderà di lasciare lo studio e la puntata in corso.

La dama del trono over, esasperata dopo l'ennesimo scontro con Tina, si rifugerà nel dietro le quinte della trasmissione di Maria De Filippi.

Ida Platano volta pagina: anticipazioni Uomini e donne 3 ottobre

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne in onda questo lunedì pomeriggio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Ida Platano.

La dama siciliana, dopo l'addio definitivo con il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, deciderà di voltare pagina e di dare una svolta alla sua vita.

Ecco che, in studio, arriveranno due nuovi pretendenti intenzionati a conoscerla e ad approfondire la frequentazione. Immediata la reazione di Riccardo che non eviterà frecciatine e commenti verso questi due nuovi pretendenti della sua ex fidanzata.