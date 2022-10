Un posto al sole va in onda da lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame dello sceneggiato nato da un'idea di Wayne Doyle, per gli episodi che verranno trasmessi da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre, evidenziano che Marina avrà la sgradevole sensazione di essere finita dentro un tunnel senza via d'uscita. Mariella e Guido, invece, organizzeranno un appuntamento al buio per Sasà, nel frattempo Manuela sarà sempre più presente nella vita di Niko e del piccolo Jimmy. Mastro Peppe, intanto, continuerà a fare delle avance a Giulia, mentre Damiano e Viola inizieranno a conoscersi un po' meglio.

Chiara e Nunzio, infine, saranno costretti a separarsi per concedere alla ragazza di iniziare un percorso di disintossicazione dalla droga, nel frattempo la piccola Bianca e l'amichetto Jimmy s'improvviseranno investigatori.

Manuela aiuterà Jimmy a prendere una decisione sentimentale

Le anticipazioni della fiction daily per gli episodi che andranno in onda dal 17 al 21 di ottobre raccontano che Marina dovrà fare i conti con la scomoda sensazione di essere finita dentro un vortice senza via d'uscita.

Manuela, invece, sceglierà di aiutare il piccolo Jimmy a operare una scelta di timbro sentimentale e tale gesto sarà oltremodo gradito da Niko.

Mariella e Guido, intanto, organizzeranno un appuntamento al buio per Sasà e quest'ultimo riceverà anche l'incoraggiamento da una persona che stima parecchio.

Micaela noterà la vicinanza sempre più pressante della gemella nei riguardi di Niko e Jimmy, così deciderà di sferrare un inaspettato colpo basso per colpire la consanguinea.

Viola, poco più tardi, avrà come obiettivo primario di ricostruirsi una routine di sana pianta, sebbene non possa non notare che il figlio Antonio faticherà non poco ad ambientarsi nella sua nuova vita.

La diatriba tra le gemelle Cirillo, invece, farà soffrire Jimmy, nel frattempo Giulia continuerà a ricevere le avance di Mastro Peppe.

Chiara in procinto di iniziare il percorso di disintossicazione dalla droga

Le trame di Un posto al sole per le puntate dal 17 al 21 ottobre anticipano che Alberto e Mastro Peppe dialogheranno circa un misterioso spazio vuoto nascosto dietro una parete del seminterrato e tali parole verranno ascoltate da Lia.

L'orecchio teso e la voglia di sbirciare della nuova cameriera, però, verranno scoperte da qualcuno.

Nunzio, successivamente, chiederà a Rossella consiglio su cosa regalare di indimenticabile a Chiara prima che la stessa inizi il percorso di disintossicazione dalla droga.

Il rapporto con Damiano, intanto, distrarrà Viola dall'umore nero di Antonio, così Raffaele e Ornella si renderanno conto di dover agire in breve tempo.

Chiara e Nunzio dovranno dirsi addio per permettere alla ragazza finalmente di disintossicarsi, mentre Bianca e Jimmy vestiranno gli insoliti panni dei detective.

Lia, in ultimo, capirà che a casa Palladini sarà pressoché impossibile agire indisturbata.