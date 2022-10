Le nuove puntate di Mina Settembre 2 con Serena Rossi si preannunciano dense di colpi di scena e le anticipazioni della fiction rivelano che ci sarà spazio per le intricate vicende sentimentali che coinvolgeranno la protagonista.

Per Gelsomina, infatti, arriverà il momento di rimettere in discussione i suoi sentimenti e dopo aver dato una chance al suo ex marito Claudio, si renderà conto di non aver dimenticato del tutto il ginecologo Domenico.

Spazio anche alle vicende di Olga, mamma di Gelsomina: la donna potrebbe nascondere un terribile segreto sulla sua salute.

Gelsomina messa in crisi da Claudio nelle nuove puntate di Mina Settembre 2

Nel dettaglio, le nuove puntate di Mina Settembre 2 continueranno ad appassionare gli spettatori grazie ad una fitta trama fatta di colpi di scena e clamorose sorprese.

Gelsomina, infatti, si ritroverà ad affrontare le pressanti richieste del suo ex marito Claudio, il quale comincerà a chiederle di dargli un figlio.

Claudio vuole diventare padre e soprattutto vuole che Mina diventi la mamma dei suoi figli: un sogno decisamente grande che metterà ancora di più in crisi l'assistente sociale.

Per Gelsomina, infatti, la situazione diventerà sempre più complicata e come se non bastasse, il ritrovato rapporto lavorativo con Domenico renderà tutto più complicato.

La scelta finale di Gelsomina ricade su Domenico

Le anticipazioni sui prossimi episodi di Mina Settembre 2 rivelano che la situazione precipiterà nel momento in cui la donna scoprirà che Domenico si sta frequentando con un'altra donna.

L'idea di perderlo per sempre metterà in subbuglio il cuore di Gelsomina, la quale a quel punto sceglierà proprio il ginecologo.

E così, nel finale della seconda stagione, la protagonista interpretata da Serena Rossi si ritroverà a dover fare i "salti mortali" per cercare di riconquistare di nuovo Domenico e fare in modo che dimentichi la sua nuova fiamma.

Gelsomina potrebbe scoprire che Olga è malata nelle nuove puntate di Mina Settembre 2

Spazio anche alle vicende di Olga che, senza dare troppe spiegazioni ai suoi cari, ha annunciato la partenza per una crociera in giro per il mondo.

Eppure, nel corso dei prossimi appuntamenti con Mina Settembre 2 si scoprirà che la donna sta nascondendo un segreto ai suoi familiari.

Olga, infatti, potrebbe non essersi allontanata da Napoli "per diletto", così come ha voluto far credere a sua figlia e ai suoi cari.

La mamma di Gelsomina potrebbe aver nascosto a tutti una grave malattia contro la quale starebbe lottando e, per evitare di far preoccupare i suoi familiari, avrebbe scelto di allontanarsi da tutti.

Insomma un finale che si preannuncia particolarmente intenso per la fiction con Serena Rossi e Giorgio Pasotti che continua ad appassionare una media di circa 5 milioni di fedelissimi a settimana.