Le vicende di Marina Giordano saranno ancora le principali protagoniste di Un posto al sole, anche nelle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 novembre. Roberto Ferri sarà in apprensione per la sua amata, così deciderà di andarla a cercare lui stesso. Una scelta abbastanza avventata, che nemmeno Filippo e Franco riusciranno a bloccare.

La scelta di Roberto

Nelle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 7 all'11 novembre, ci sarà sempre più apprensione per le sorti di Marina e Roberto deciderà di non rimanere con le mani in mano. L'unico suo obiettivo sarà scoprire da solo dove la sua amata sia stata segregata.

Sarà una decisione abbastanza pericolosa, per questo motivo Filippo e Franco proveranno a dissuaderlo dal farlo, ma purtroppo ogni loro sforzo sarà vano. Roberto farà di tutto per liberare Marina, prima che il demoniaco Fabrizio possa farle seriamente del male.

È la fine tra Silvia e Michele

Nelle puntati precedenti di Upas, Silvia ha parlato a Michele di una questione molto importante. Grazie alle nuove anticipazioni si viene a sapere che quella conversazione riguardava la volontà di Silvia di separarsi definitivamente. I due raggiungeranno un accordo e decideranno di avviare le pratiche per il divorzio.

La persona che vivrà peggio tutta questa situazione sarà sicuramente Rossella. La giovane, però, dovrà fare ancora i conti con l'estrema gelosia di Riccardo: che ci sia ancora lo zampino di Nunzio?

Diego e il primo appuntamento con Lia

Tra tanti problemi, invece, qualcuno inizierà a vivere i primi momenti di una storia d'amore. Infatti Diego, dopo averla "inseguita" per un po', riuscirà a ottenere un appuntamento con Lia.

Tra i due, vista anche la scarsa conoscenza, c'è un po' di distacco, ma forse questo appuntamento potrebbe abbattere questa sorta di muro che si è creato tra loro.

I problemi di Damiano

Quando Viola, nelle precedenti puntate, ha incontrato per la prima volta l'ex moglie di Damiano, Rosa, ha capito fin da subito che nella donna c'era qualcosa che non andava e la cosa l'ha preoccupata parecchio. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, inoltre, avrà la conferma che Damiano ha dei problemi con la sua ex.

Infatti il poliziotto dovrà affrontare l'ennesimo scontro con Rosa. Che l'oggetto di tale discussione sia proprio la vicinanza tra Damiano e Viola?

Micaela contro Niko

Anche tra le gemelle Cirillo proseguiranno le discussioni, che si fermeranno solamente quando a Micaela verrà in mente un'idea da attuare contro Niko.

I rapporti tra Manuela e Niko, invece, non sono dei migliori, vista la lontananza che si è creata tra loro. Manuela aveva già deciso di prendere una decisione abbastanza inaspettata a riguardo (al momento ancora ignota), cosa succederà dopo questa idea di Micaela?