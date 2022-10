C'è grande attesa per il finale della prima stagione di "Viola come il mare". Nella serata di venerdì 4 novembre andrà in onda l'ultimo appuntamento con la fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 rivelano che Francesco Demir sospetterà la presenza di una talpa che depisti le sue indagini, mentre Viola sarà delusa dal comportamento di Don Andrea.

Francesco pensa che una talpa depisti le sue indagini

Nelle recenti puntate di Viola come il mare, Demir ha iniziato a indagare su un traffico di esseri umani a Palermo.

Purtroppo, però, l'ispettore troverà un ostacolo nel suo lavoro. Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 4 novembre rivelano che Francesco inizierà ad avere dei sospetti, sempre più crescenti, su qualcuno che gli stia mettendo i bastoni fra le ruote. Nel dettaglio, Demir riterrà che ci possa essere una 'talpa' che agisca nell'ombra e che tenti di non fargli scoprire la verità. Al momento, però, non sono trapelate ulteriori informazioni in merito all'identità della persona in questione e, pertanto, lo scopriremo guardando l'ultima puntata.

Viola prosegue nella ricerca del padre e resta delusa da Don Andrea

Nel frattempo, mentre Demir continuerà le sue indagini, Viola si occuperà dei casi di cronaca che le saranno affidati dalla direzione di Sicilia Web News e, inoltre, continuerà a cercare disperatamente suo padre perché ha bisogno di sapere alcune informazioni sulla sua malattia.

Come sappiamo dalle precedenti puntate di Viola come il mare, la giornalista si era trasferita da Parigi a Palermo in cerca dell'uomo che aveva abbandonato lei e sua madre per conoscere tutta la verità riguardo la sua malattia ereditaria: la sinestesia. Le anticipazioni di venerdì 4 novembre rivelano che Viola sarà delusa dal comportamento di Don Andrea.

Al momento, però, non è chiaro in che modo e se questo è connesso con la ricerca del genitore.

Il caso di una ragazza scomparsa e la possibile 'scintilla' tra Francesco e Viola

Ma al di là di quella che è la storyline principale della fiction di Canale 5 ci sarà ovviamente spazio anche per altre situazioni. Le anticipazioni dell'ultima puntata, infatti, rivelano che Viola si appassionerà al caso di un uomo che cerca la figlia, scomparsa misteriosamente.

Tutto lascia intuire che Demir si metta sulle tracce della ragazza. Ovviamente i telespettatori attendono soprattutto lo scocco della 'scintilla' tra i due protagonisti della Serie TV, non è ancora chiaro dalle anticipazioni che circolano in rete se tra Francesco e Viola possa concretizzarsi una relazione, ma la cosa è abbastanza probabile