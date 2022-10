C'è grande attesa per scoprire se Marina riuscirà a scappare dalle grinfie di Fabrizio . A tal proposito, nelle recenti puntate di Un posto al sole, l'ex moglie di Roberto Ferri è stata rapita da Rosato. In una recente intervista, Nina Soldano, che presta il volto a Giordano, ha rivelato che nei prossimi episodi della soap partenopea, ci sarà un picco di tensione. Inoltre, l'attrice ha anticipato che Marina si inventerà un trucco notevole, ma non ha spiegato se il suo personaggio riuscirà a liberarsi e tornare a casa a riabbracciare il suo compagno e gli amici.

Un posto al sole, Marina è stata rapita: per Nina Soldano la situazione è grave

Marina è stata rapita da Fabrizio ed è stata nascosta in un casale di campagna. Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 24 ottobre, Rosato ha legato con le catene la sua ex moglie, per non consentirle più di fuggire, come accaduto in precedenza. In una recente intervista, Nina Soldano, che da anni interpreta il ruolo di Marina, ha parlato del sequestro del suo personaggio e ha spiegato: ''Non è la prima volta che la Giordano si trova in una situazione ''forte'': ricordate l'incendio della sua villa e l'entrata in scena dell'ambiguo Matteo?''. L'attrice ha poi aggiunto: ''Questa volta la situazione è ancora più grave''.

Un posto al sole: le parole di Nina Soldano su Marina e Fabrizio

Nina Soldano ha anche parlato sia del suo personaggio e di come si sente nelle puntate Un posto al sole, attualmente in onda, sia di Fabrizio Rosato. A tal proposito, l'attrice ha spiegato qual è lo stato d'animo di Marina Giordano, rivelando: ''È frustrata, allibita, terrorizzata, impaurita''.

Inoltre, l'interprete della compagna di Roberto Ferri ha aggiunto: ''Conosceva il percorso da alcolista di Fabrizio, ma ignorava la sua dipendenza dagli psicofarmaci e ora lo ritrova devastato, spinto all'estremo''.

Un posto al sole, anticipazioni: Marina inventa un trucco durante il rapimento

Nina Soldano ha anche anticipato quello che accadrà nelle puntate di Un posto al sole.

A tal proposito, l'attrice ha rivelato: ''Ci sarà un picco di tensione pazzesco: quando l'ho girato avevo la pelle d'oca''. L'interprete di Giordano ha anche parlato di cosa succederà al suo personaggio e come evolverà il sequestro, dichiarando: ''Vedremo Marina inventarsi un trucco veramente notevole''. Purtroppo, però, l'interprete della compagna di Roberto Ferri non ha potuto aggiungere ulteriori dettagli in merito ai nuovi episodi della soap partenopea, spiegando: ''Non dico nulla, non voglio rovinare la sorpresa. Ogni puntata avrà un colpo di scena, il fiato sospeso è garantito''.