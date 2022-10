Viola come il mare con Can Yaman torna in onda venerdì 28 ottobre con la quinta e penultima puntata di questa prima stagione.

Le anticipazioni della fiction rivelano che la giornalista interpretata da Francesca Chillemi si ritroverà in forte crisi dal punto di vista sentimentale, dopo aver ricevuto un'importante proposta da Raniero.

Spazio anche alle vicende di Francesco Demir che, in questo nuovo appuntamento, si renderà conto di essere stato ingannato.

Viola in crisi 'per colpa' di Raniero: anticipazioni Viola come il mare del 28 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della quinta puntata di Viola come il mare rivelano che Viola sarà in crisi dopo che Raniero le ha proposto di andare a convivere e quindi intraprendere un percorso di vita come una coppia a tutti gli effetti.

Una proposta che non passerà inosservata, anche se creerà un po' di scompiglio nella vita della giornalista che, a questo punto, non saprà se accettare o meno di intraprendere questa convivenza.

Quale sarà a questo punto la decisione finale della giornalista? Accetterà questa proposta oppure preferirà non stravolgere completamente la sua vita?

Francesco si sente ingannato: anticipazioni Viola come il mare

Spazio anche alle vicende di Francesco Demir, interpretato dal divo turco Can Yaman. In questo penultimo appuntamento con la fiction, l'ispettore si renderà conto di essere stato ingannato da Farah.

Un duro colpo da accettare per Francesco, il quale si sentirà profondamente amareggiato e deluso dalla situazione che lo vede protagonista.

Riuscirà a perdonare Farah dopo il torto subito?

Viola e Francesco collaborano insieme: anticipazioni Viola come il mare del 28 ottobre

Le anticipazioni su Viola come il mare del 28 ottobre 2022 rivelano che la giornalista e Francesco Demir si ritroveranno ancora una volta a dover collaborare insieme.

Il caso di un sospetto avvelenamento di una giovane atleta, così come il decesso di un imprenditore che sembra essere avvolto nel mistero assoluto, spingeranno i due protagonisti della serie a lavorare di nuovo l'uno al fianco dell'altro.

Per Viola, inoltre, non mancherà spazio per dedicarsi ancora alle ricerche di suo padre: questa volta la giornalista potrà contare sul sostegno di Tamara, la quale deciderà di darle delle dritte giuste sul da farsi.

Un quinto appuntamento ricco di colpi di scena che precede la messa in onda della sesta e ultima puntata della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, in programma venerdì 4 novembre in prime time su Canale 5.