Can Yaman e Francesca Chillemi si preparano a debuttare con Viola come il mare, la nuova fiction del prime time di Canale 5 in onda a partire da venerdì 30 settembre in tv.

Trattasi di uno dei titoli più attesi di questa nuova stagione televisiva Mediaset che vedrà pienamente protagonista l'attore turco, tra i volti più amati del piccolo schermo televisivo.

E, intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, i due interpreti della nuova fiction hanno svelato un po' di retroscena anche su quello che è accaduto sul set durante le riprese.

Grande attesa per Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi

Nel dettaglio, can yaman e Francesca Chillemi si preparano a debuttare come coppia artistica nel prime time di Canale 5 con la nuova fiction dal titolo Viola come il mare, articolata in sei prime serate.

I due per un po' di settimane hanno girato la serie a Palermo ed entrambi hanno ammesso di conservare un ottimo ricordo.

"A Palermo abbiamo girato per quattro settimane e anche se all'inizio c'era brutto tempo, io ho il ricordo di un cielo sempre celeste, perché è stato bellissimo", ha svelato l'attore turco che continua a far impazzire milioni e milioni di fan italiane e sparse in tutto il mondo.

Retroscena su Viola come il mare: parlano di Can Yaman e Chillemi

I due interpreti della serie hanno svelato di essere stati travolti dal calore della gente del posto, che li ha fatti subito sentire a casa.

"L'affetto della gente ci ha travolti. Ogni giorno sul set ci accoglievano con i sorrisi, con tanti regali, con tante cose buone da mangiare", ha svelato Francesca Chillemi confermando di essersi trovata benissimo sul set siciliano di Viola come il mare.

I due attori hanno stretto un rapporto di grande stima reciproca nei mesi in cui hanno girato la fiction: tra di loro è nata una bella amicizia ma non c'è stato nessun flirt così come si era ipotizzato sui vari settimanali di cronaca rosa.

I nuovi impegni di Can Yaman e Francesca Chillemi dopo Viola come il mare

Intanto, in attesa di vedere in onda Viola come il mare dal 30 settembre e di scoprire quello che sarà il verdetto auditel del pubblico di Canale 5, sia Can che Francesca sono già proiettati verso nuovi impegni professionali.

Chillemi, in queste settimane, è impegnata sul set di Che Dio ci aiuti 7, la storica fiction di Rai 1 che quest'anno la vedrà vera protagonista femminile al posto di Elena Sofia Ricci. Le riprese della serie andranno avanti fino al prossimo dicembre.

Can Yaman, invece, oltre al remake di Sandokan attualmente in fase di scrittura, sarà protagonista della serie "El Turco" che sarà visibile su Disney+, tratta dal romanzo omonimo dello scrittore Orhan Yeniaras.